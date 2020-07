METEO – ITALIA flagellata dai TEMPORALI e dalle GRANDINATE, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, ecco le città interessate

Oggi violenti temporali hanno interessato le regioni adriatiche Nella giornata di oggi un nuovo impulso di maltempo determinato da un ulteriore tentativo di affondo da parte delle correnti atlantiche che fin dall’inizio di questa settimana stanno caratterizzando il clima italiano essendo state anche responsabili dell’alluvione di Palermo di mercoledì, hanno provocato la formazione di un fronte perturbato che ha investito l’intero versante adriatico da Trieste a Bari. I temporali sono stati talvolta anche violenti soprattutto lungo il medio versante adriatico, dove infatti non sono mancati disagi e danni nell’anconetano, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale. Lento miglioramento da questa sera A partire dai prossimi minuti e soprattutto dalla seconda parte di serata odierna, le condizioni meteo tenderanno a migliorare su buona parte del Paese, con la cessazione dei fenomeni in gran parte del territorio nazionale, con gli acquazzoni che entro fine serata saranno pressoché isolati. Con il calare del sole infatti viene meno la componente energetica immessa in atmosfera dall’irraggiamento solare e inoltre si assottiglia anche il gradiente termico verticale, con un fisiologico abbassamento delle temperature al suolo. Solo questione di tempo per un miglioramento che in molti casi, come vedremo nel prossimo paragrafo, sarà comunque temporaneo. Nuova giornata di maltempo L’azione di una goccia fredda stazionaria sull’Europa centro-orientale favorirà lo sviluppo di maltempo anche per la giornata di domani sabato 18 luglio: fin dalle prime ore infatti, si verificheranno isolati fenomeni che interesseranno soprattutto le aree costiere del centro-sud e la Liguria. Le precipitazioni saranno tuttavia deboli o moderate con eventuali veloci acquazzoni. L’instabilità vera e propria scoppierà nuovamente nel pomeriggio con la formazione dei temporali termoconvettivi che colpiranno in particolar modo la dorsale appenninica centro-meridionale, il frusinate e le zone interne della Sicilia, dove non si escludono fenomeni molto intensi, soprattutto tra ennese e messinese. Residuo maltempo anche al nordest nel pomeriggio. Consueto e generale miglioramento a partire dalla sera.

Ecco il bollettino della Protezione Civile Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su zone interne di Molise e Lazio meridionale, Campania, Basilicata orientale e meridionale, Puglia meridionale, Calabria, Sicilia, Sardegna centro-meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, in particolare sulla Sicilia orientale; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Liguria di Ponente, resto del Lazio meridionale, su Abruzzo, Molise e sulle restanti zone di Puglia, Basilicata e Sardegna, con quantitativi cumulati deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in locale sensibile diminuzione sulle regioni meridionali, su Lazio e Molise. Venti: localmente forti nord-occidentali sulla Sardegna meridionale e Sicilia, in attenuazione; localmente forti settentrionali su Molise, Puglia e settori costieri di Toscana, Lazio. Mari: localmente molto mossi il Mare ed il Canale di Sardegna e lo Stretto di Sicilia, in attenuazione serale. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.