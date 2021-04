METEO ITALIA: forte maltempo ai nastri di partenza, ecco dove TEMPORALI e NUBIFRAGI

Clima caldo al Sud con temperature prossime o superiori ai +30 gradi

La saccatura depressionaria in sprofondamento verso la Penisola Iberica e poi il nord Africa determina una risalita dell’anticiclone sub-tropicale verso il Mediterraneo orientale. Questo porterà condizioni meteo stabili specie sulle nostre regioni meridionali ma farà anche impennare i termometri di molti gradi al di sopra delle medie. Nelle giornata odierna previste punte localmente di +32/33 gradi sulla Sicilia. Valori tra +25 e +30 gradi li ritroveremo comunque in tutto il Sud Italia e localmente anche nelle zone interne del Centro.

Maggio inizia a due velocità tra maltempo e caldo intenso

Come anticipato nei giorni scorsi ecco che il mese di aprile si conclude nel segno dell’instabilità. Nella giornata odierna avremo infatti condizioni meteo instabili soprattutto al Nord Italia dove non mancheranno piogge e acquazzoni sparsi. Peggioramento meteo più intenso atteso invece nei primi giorni di maggio con il caldo al Sud che lascerà poi il posto ad un netto calo delle temperature, anche poco al di sotto delle medie. Italia divisa in due dunque sotto il profilo meteo ma fino a quando?

Prossima settimana tra anticiclone e passaggi instabili

Ultimo aggiornamento del modello GFS che mostra all’inizio della prossima settimana il transito verso est della saccatura depressionaria, la quale porterà ancora condizioni meteo instabili in Italia. A seguire però dovrebbe rimontare sul Mediterraneo centrale un campo di alta pressione garantendo così qualche giorno di stabilità. Lo stesso modello evidenzia comunque come una vasta circolazione depressionaria sull’Europa centro-settentrionale potrebbe muovere altri impulsi instabili verso l’Italia, in particolare per le regioni del Nord a breve colpite da intenso maltempo.

