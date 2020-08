METEO ITALIA – Forte SPALLATA CALDA da Nord a Sud, ecco le regioni più BOLLENTI. Lista completa

Meteo – Ondata di calore ormai prossima a raggiungere l’Italia, percorriamo quali saranno le regioni più calde

Buongiorno e bentrovati amici del Centro Meteo Italiano. Un vasto promontorio anticiclonico viene richiamato non solo sull’Italia bensì su gran parte del continente europeo grazie alla spinta esercitata dal profondo campo di bassa pressione situato attorno alle Isole britanniche. Con i suoi 970 hPa,infatti, sta determinando condizioni di maltempo diffuso su Irlanda e Inghilterra. Questa è una configurazione decisamente favorevole a clima caldo è secco sulla nostra Penisola, seppur con una durata non troppo estesa. Potrebbero infatti tornare molto presto le correnti atlantiche, riportando così le piogge al Centro-Nord ed un generale calo delle temperature. Ed è proprio quello che succederà a partire dalla giornata di domenica. Ma prima di affacciarsi al medio-lungo periodo, ci immergeremo nella previsione al dettaglio delle giornate di oggi e domani, momento in cui vi sarà la significativa impennata delle temperature di cui vi stiamo parlando ormai da diverso tempo sulle pagine del nostro sito.

Meteo oggi giovedì 20 agosto 2020, tempo in ulteriore miglioramento sull’Italia con forte rialzo termico associato

Quella di oggi è la giornata che sull’Italia segnerà il definitivo inizio dell’ennesima ondata di calore stagionale. Come anche accennato nel primo paragrafo, il vasto anticiclone tenderà a stazionare sul Mediterraneo fino a domenica, garantendo stabilità e clima decisamente caldo e secco. Per quanto riguarda le regioni che risulteranno più calde a partire da oggi, in pole position c’è sicuramente la Sardegna che verrà a contatto con temperature prossime ai +26/+27°C ad un’altezza di 850 hPa (mediamente corrisponde a circa 1500-1600 metri), il che significa che al suolo o alle località esposte ai venti di caduta potrebbero raggiungersi o addirittura superare i +40°C. A seguire di saranno senz’altro Sicilia, Puglia settentrionale, Emilia Romagna e alta Toscana padane ove non si escluderanno valori intorno a +37/+39°C. Al pomeriggio qualche addensamento potrà interessare l’arco alpino e la catena appenninica, ma sarà difficilmente associabile a fenomeni significativi. Cieli sereni o poco nuvolosi anche nel corso delle ore notturne e serali, salvo qualche nube in più su Piemonte e Valle D’Aosta ma sempre con tempo asciutto. La ventilazione risulterà debole o al più moderata su tutte le regioni con direzione variabile e seguendo la direttrice delle brezze locali.

Meteo domani venerdì 21 agosto, ulteriore aumento delle temperature ma attenzione all’estremo Nord Ovest in nottata

A partire dalla giornata di domani assisteremo ad un ulteriore aumento delle temperature dovuto ad una generale risalita dei valori di geopotenziali sulle regioni centro-meridionali, con caldo molto intenso sui settori citati nel precedente paragrafo dove non si escludono 1/2°C in più rispetto a quelli menzionati sui settori esposti all’effetto di caduta in prossimità dei rilievi. Per quanto riguarda le condizioni atmosferiche non sono attese variazioni significative quasi ovunque. Al mattino i cieli si presenteranno sereni da Nord a Sud salvo locali addensamenti in prossimità delle pianure torinesi, mente al pomeriggio e in serata locale formazione di nubi cumuliformi si alterneranno ad ampie schiarite specie sui settori di pianura e costieri con clima prevalentemente asciutto ovunque. Attenzione invece alla nottata quando sui settori alpini nord occidentali potremmo assistere al primo refolo di peggioramento in attivo tra sabato e domenica al settentrione. Di questo ne parleremo nella pagina successiva dell’editoriale.