METEO – Forti GRANDINATE si stanno abbattendo in molte regioni: prossime ore ad alto rischio in tutte queste città

Brusco stop al clima mite in Italia

Il tempo stabile e soleggiato che ci ha interessato fino alla giornata di ieri, sta lasciando il posto a piogge, temporali e grandinate, unitamente a un sensibile calo delle temperature. Rovesci e temporali stanno interessando da ore il nord-est (soprattutto Romagna) e stanno raggiungendo anche il centro Italia, non mancano i primi temporali e rovesci di graupel fino a quote basse.

Forti grandinate al nord Italia

L’aria più fredda in quota associata alla saccatura nord-atlantica in transito sull’Italia sta già portando i primi contrasti termici e quindi la formazione di temporali localmente intensi tra Friuli, Veneto ed Emilia Romagna. Non mancano grandinate o anche dei fenomeni di graupel o neve tonda, come accaduto ad esempio nella città di Udine. In zona si è avuto anche l’accumulo al suolo e il paesaggio è stato completamente trasformato, sembrando finalmente invernale. Altre grandinate hanno interessato la provincia di Trento, seppur veloci, e la zona del ravennate, in Emilia Romagna. Come riportato da “ilnuovodiario.com”, proprio in Romagna, particolarmente colpiti sono stati i comuni di Fruges e Massa Lombarda, dove la grandine ha imbiancato i campi e le strade. I chicchi hanno creato qualche danno agli alberi da frutto già in fiore a causa del clima anomalo.

Prossime ore a rischio in molte città

Tra pomeriggio e tarda serata l’attenzione si sposterà al centro-sud, mentre locali fenomeni saranno ancora possibili tra Friuli e Romagna, anche grandinigeni. Molte le città a rischio pioggia o grandinate, vediamo insieme quali. Rovigo, Ravenna, Bologna, Rimini, Firenze, Lucca, Arezzo, Perugia, Terni, Pesaro, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Rieti, Teramo, L’Aquila, Campobasso. Nel meridione i fenomeni arriveranno nel corso della nottata, in particolare sul basso versante Adriatico, dove insisteranno anche nella mattinata di domani.