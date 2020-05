METEO ITALIA – Forti TEMPORALI anche GRANDINIGENI e NUBIFRAGI imminenti, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, ecco le città interessate

Vasta area depressionaria sul Mediterraneo occidentale in spostamento lieve verso est Una vasta area depressionaria di origine nordatlantica sta insistendo e insiste tutt’ora da svariati giorni sui settori più occidentali europei e del Mediterraneo. Su questa è dipeso anche il tempo sull’intera nostra Penisola: essa ha infatti aperto al nord un corridoio di aria umida e instabile, responsabile delle frequenti e a tratti anche diffuse piogge degli ultimi giorni, ma anche pescato una massa d’aria molto calda di matrice sub-tropicale gettandola direttamente sulle regioni centro-meridionali. Diversi record si sono abbattuti sulla città di Palermo e sulla sua provincia a causa della furia dei venti di scirocco, con lo scoppio di diversi incendi. Oggi maltempo al nord, nuvoloso ma stabile al centro-sud Il quadro meteorologico attuale come da diversi giorni a questa parte vede l’Italia essere divisa in due. La divisione è molto evidente non tanto dal satellite, quanto dal radar meteorologico. Il maltempo è piuttosto frequente negli ultimi giorni sulle regioni settentrionali, dove le piogge comunque non hanno fin qui presentato particolari eccessi, con gli accumuli dunque al massimo moderati. Al centro-sud nonostante il cielo nuvoloso perlopiù dovuto alla risalita della polvere sahariana, le condizioni meteo sono rimaste pressoché stabili e asciutte, con temperature anche di molti gradi superiori alle medie del periodo. Intensificazione dei fenomeni in nottata con possibili grandinate Nel corso delle prossime ore e precisamente a partire dalla nottata di domani venerdì 15 maggio e fino alla mattina, lo spostamento verso est della vasta saccatura di origine nordatlantica determina un netto peggioramento delle condizioni meteo, con l’innesco di una ciclogenesi che posizionerà un minimo depressionario da 1005hPa sul Piemonte. Questo sarà responsabile di una convergenza dei venti a sua volta causa della formazione di forti temporali anche a carattere di nubifragio al nord Italia, soprattutto nell’alto confine tra Lombardia e Piemonte, dove non sono escluse grandinate. Instabilità generalizzata comunque al resto delle regioni settentrionali, più asciutto sulla Romagna. Al centro-sud persisteranno ancora condizioni di tempo asciutto (eccezion fatta per la Toscana medio-alta) e cieli nuvolosi, come abbiamo maggiormente approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Ecco il bollettino della Protezione Civile Riassunto brevemente il quadro meteorologico italiano attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali di Piemonte e Lombardia, Valle d’Aosta orientale, Trentino, settori alpini di Veneto e Friuli Venezia Giulia, Liguria di Levante, Appennino emiliano ed Alta Toscana, con quantitativi cumulati moderati, fino a puntualmente elevati sul Piemonte settentrionale; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Nord, ad eccezione dei settori pianeggianti dell’Emilia-Romagna orientale, e sul resto della Toscana settentrionale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in sensibile diminuzione sui settori tirrenici; valori localmente elevati su Sicilia meridionale e Puglia settentrionale. Venti: forti sud-occidentali su Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio settentrionale e localmente sui settori appenninici centrali, con raffiche di burrasca sull’Appennino settentrionale; tutti in attenuazione nel pomeriggio. Mari: molto mossi tutti i bacini, con moto ondoso in graduale attenuazione a partire da quelli meridionali. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.