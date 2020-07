METEO ITALIA – forti TEMPORALI attesi su alcune regioni, anticiclone in rimonta durante la settimana

Weekend di maltempo poi anticiclone in rimonta e settimana con clima estivo

La goccia fredda che nella giornata di ieri ha fatto il suo ingresso sull’Italia ha portato un forte peggioramento meteo con temporali e nubifragi sulle regioni del Nord. Adesso il maltempo si sta spostando verso il Sud dove sono attesi tra oggi e domani acquazzoni e temporali diffusi, localmente anche intensi. Oltre alle piogge un generale ricambio d’aria sta interessando la nostra Penisola con temperature in calo su valori in linea o localmente poco sotto rispetto alle medie. Durante la prossima settimana l’anticiclone dovrebbe portare un sensibile miglioramento delle condizioni meteo con fenomeni relegati per lo più ai rilievi, caldo in aumento ma senza eccessi.

Piogge e temporali al Centro-Sud, ecco le regioni più colpite nel weekend

Nel corso della giornata odierna la goccia fredda in quota raggiungerà il basso Tirreno portando condizioni meteo instabili con piogge e temporali. In queste ore nuvolosità irregolare interessa l’Italia ma con poche piogge. Nelle prossime ore e poi nel pomeriggio sono comunque attesi acquazzoni e temporali in sviluppo su buona parte del Centro-Sud con i fenomeni che risulteranno più intensi sulle zone interne ma che non faticheranno ad interessare anche le coste. Domenica 5 luglio la goccia fredda avrà raggiunto lo Ionio mentre un campo di alta pressione rimonterà da ovest. Residua instabilità al Sud con piogge e temporali su Basilicata, Calabria e Sicilia. Sole prevalente invece al Centro-Nord con temperature in aumento specie nei valori massimi.

Anticiclone in rimonta in settimana ma con caldo assolutamente nella norma

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteo ci mostrano tra Lunedì e Martedì la goccia fredda tra Ionio e Grecia. Questa porterà dunque residua instabilità pomeridiana sulle regioni meridionali ed in particolare su Basilicata, Calabria e Sicilia. Intanto l’anticiclone dovrebbe rimontare da ovest ma il suo tentativo potrebbe andare in porto solo parzialmente. Buona parte della prossima settimana dovrebbe infatti vedere i massimi dell’alta pressione posizionati sull’Atlantico con un flusso di correnti instabili che continuerà a scorrere dalle Isole Britanniche verso l’Europa orientale. Italia lambita dal flusso atlantico con piogge e temporali soprattutto sui settori alpini. Caldo assolutamente della norma su buona parte dell’Italia con temperature massime nell’ordine dei +30/33 gradi. Maggiore incertezza invece per il secondo weekend di luglio quando un ulteriore abbassamento del flusso atlantico potrebbe portare qualche temporale in più specie sulle regioni del Nord Italia.