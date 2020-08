METEO ITALIA – Forti TEMPORALI e GRANDINATE si stanno per abbattere su COSTE e PIANURE di tutte queste regioni

Meteo – forte maltempo nelle prossime ore stelle regioni centro-settentrionali, i dettagli

Buongiorno e bentrovati amici del Centro Meteo Italiano. La situazione meteorologica dal punto di vista sinottico ha subito un vero e proprio sblocco dalla giornata di ieri, momento in cui l’esteso campo di alta pressione ha iniziato a cedere il passo all’ingresso di correnti umide e instabili provenienti dal Nord Atlantico. Esse hanno dato vita nelle ultime 12/24 ore ad una serie di violenti temporali che hanno colpito gran parte delle pianure del Settentrione. Particolarmente interessate le aree di padovano, veronese e settori pianeggianti della Romagna. Nella nottata odierna abbiamo assistito a fenomeni temporaleschi anche sui settori interni e parte di quelli costieri di Marche e Abruzzo. Nelle prossime ore dunque il peggioramento entrerà ulteriormente nel vivo, con possibilità di precipitazioni anche molto intense. Andiamo a vedere il dettaglio di quanto ci aspetta tra oggi e domani, con tutto quello che bisogna sapere passo passo su questa nuova fase instabile. Nella seconda pagina dell’editoriale ci soffermeremo come di consueto su quanto potrebbe accadere invece nel prossimo week end, quando sembrerebbe esserci all’orizzonte la prima vera rottura stagionale.

Meteo oggi lunedì 24 agosto 2020, forti temporali in sviluppo al Centro-Nord e parte delle regioni meridionali

Quella di oggi potrebbe presentarsi come una delle giornate più instabili di tutta la settimana, ad esclusione di quanto potrebbe avvenire tra venerdì e domenica. L’arrivo del cavo d’onda instabile infatti determinerà un generale calo dei valori di geopotenziale, il che favorirà la formazione di attività temporalesca da sparsa a diffusa sulle pianure del Nord Italia e lungo il crinale appenninico delle regioni centro-meridionali. Questa mattina lo scenario sarà inizialmente stabile su gran parte della nostra Penisola, ma non dovrà illuderci perché sin dalle prime ore del pomeriggio se non già dalla tarda mattinata assisteremo ad un progressivo peggioramento delle condizioni meteorologiche con temporali diffusi anche di forte intensità sulle pianure del Nord, zone interne di Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, Umbria e Toscana. I fenomeni potranno inoltre raggiungere i settori costieri dell’Adriatico nel corso del tardo pomeriggio-sera. La ventilazione si farà sempre più sostenuta dai quadranti nord occidentali, mentre le temperature sono destinate a subire un generale calo da Nord a Sud. Vediamo invece le previsioni per la giornata di domani.

Meteo domani 25 agosto, temporaneo miglioramento in arrivo ma con temporali ancora presenti al Centro-Sud fin verso le COSTE

Sebbene quella di domani si presenterà come una giornata dai tratti sempre più stabili al Nord grazie ad una breve spallata dell’anticiclone, dall’altra parte non mancheranno residui fenomeni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Non solo nelle ore pomeridiane ma anche al primo mattino non sono esclusi fenomeni sui settori ionici e adriatici di Puglia, Calabria e Basilicata con un possibile coinvolgimento delle zone costiere. La maggiore instabilità è attesa comunque al pomeriggio con la formazione di precipitazioni convettive anche a carattere di rovescio o temporale fin verso le coste del Salento. Possibili fenomeni anche lungo le aree appenniniche di Marche meridionali, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Calabria. Sul resto dell’Italia come detto la situazione meteorologica tenderà a subire un ampio miglioramento con maggiore stabilità al nord salvo residui fenomeni su Veneto e Friuli. Temperature attese in calo al Centro-Sud, massime in rialzo invece al Nord. Venti sostenuti in rotazione dai quadranti nord orientali. Andiamo però a vedere quello che ci aspetta nel prossimo week end, con l’arrivo probabile della rottura stagionale.