METEO ITALIA – FORTI TEMPORALI e GRANDINATE su molte regioni nelle prossime ore, attenzione a queste zone

Situazione sinottica: vasta circolazione fresca sull’Italia

Meteo Italia – Buongiorno e buon fine settimana a tutti i cari lettori dal Centro Meteo Italiano! La configurazione barica a livello europeo è costituita dalla presenza di un vasto e coriaceo ponte anticiclonico disteso dalla Penisola Iberica fin verso la Scandinavia, dove vengono registrati i massimi pressori al suolo fino a 1037 hPa; di conseguenza permane attiva una vasta circolazione ciclonica a carattere freddo, distesa dalla Russia fin verso il Mediterraneo centrale, alimentando condizioni meteo diffusamente instabili e con temperature al di sotto delle medie stagionali su molte Nazioni. L’Italia, in questo contesto, si colloca sotto l’influenza della fresca ed instabile circolazione orientale, con temporali anche intensi in sviluppo nella giornata odierna.

Meteo oggi: nubi sparse al mattino e qualche pioggia, ma dal pomeriggio sfuriata temporalesca

Meteo Italia – L’inizio di giornata è caratterizzato da un tempo mediamente asciutto al Nord, centrali tirreniche e le due Isole Maggiori, seppur con alternanza di schiarite ad annuvolamenti più compatti tra Lombardia e Veneto; nubi sparse con associate piogge sono in transito tra Puglia, Molise, Abruzzo, Umbria, Campania e Basilicata. Le previsioni meteo per la seconda parte di giornata vedono una decisa recrudescenza dell’instabilità su gran parte dell’Italia, con acquazzoni e temporali che interesseranno gran parte del Centro-Sud, la Sicilia centro-orientale ed i settori alpini e prealpini; dalla sera possibili temporali in discesa verso le pianure di Lombardia, Veneto e Friuli. Saranno possibili fenomeni localmente di forte intensità!

Temporali e grandinate, ecco le regioni interessate dai fenomeni più intensi

Meteo Italia – Come accennato nel paragrafo precedente, nelle prossime ore acquazzoni e temporali tenderanno a svilupparsi con maggior probabilità sulle regioni meridionali, Lazio, Abruzzo e settori prealpini. La presenza della goccia fredda in quota, un graduale aumento dell’insolazione solare nelle prossime ore, accentuando il gradiente termico verticale, ed una curvatura ciclonica delle correnti favoriranno la genesi di temporali anche di forte intensità; in particolare le regioni a maggior rischio per lo sviluppo di temporali e grandinate saranno la Puglia, la Basilicata, il Molise, le zone interne della Campania, l’alta Calabria ionica, la Sicilia centro-orientale e le zone comprese tra il basso Lazio e l’Abruzzo. Su tali settori saranno possibili colpi di vento durante i temporali e locali grandinate, con accumuli pluviometrici localmente abbondanti.