METEO ITALIA – Forti temporali INCOMBONO sulle SPIAGGE di tutte queste regioni, ZONE COLPITE e DETTAGLI

Meteo – Goccia fredda in azione sulle regioni centro-meridionali, ancora maltempo atteso su diverse aree del nostro paese

Buongiorno e bentrovati amici del Centro Meteo Italiano. Un profondo campo di bassa pressione in quota posizionato tra Ionio e Adriatico favorisce condizioni di generale maltempo sulle regioni adriatiche e al Sud. Lo sviluppo di attività temporalesca a tratti molto intensa sarà un leitmotiv ancora molto convinto al meridione fin verso le giornate di domenica a lunedì, mentre al Nord la progressiva rimonta dell’anticiclone favorirà un generale miglioramento con bel tempo e sole prevalente salvo locali rovesci possibili soltanto sull’arco alpino. L’Italia centrale in questi giorni si troverà a fare un po’ da spartiacque, ma generalmente con il passare del tempo anche in questo caso è atteso un progressivo miglioramento specie sui settori occidentali e marchigiani. Per il medio-lungo periodo i fari sono puntati sul periodo di Ferragosto, con i modelli matematici che sembrerebbero virare verso prevalente stabilità anche nel rinomato giorno di festa: di questo però se ne parlerà con maggior dettaglio nella seconda pagina dell’editoriale, all’interno di un paragrafo dedicato alle ultime uscite dei modelli matematici oltre le 144/252 ore.

Meteo oggi 6 agosto 2020, maltempo ancora presente su buona parte della Penisola con circolazione orientale attiva e instabilità soprattutto al pomeriggio

La giornata odierna trascorrerà quindi all’insegna del tempo generalmente perturbato su buona parte delle regioni adriatiche oltre che quasi tutte quelle meridionali. Sin dalle prime ore del mattino l’animazione satellitare sta mostrando come siano attivi dei nuclei temporaleschi sulla Puglia centro-meridionale grazie alla circolazione depressionaria attiva, mentre un forte temporale sta interessando ormai da diverse ore i settori costieri a confine tra Puglia e Molise, come anche anticipato ieri per questo settore all’interno del nostro consueto bollettino giornaliero. Situazione attesa in rapido sviluppo nel pomeriggio quando una nuova scia di temporali e grandinate andrà ad interessare buona parte delle regioni meridionali, con i fenomeni più intensi che andranno ad avere origine tra Campania, Puglia e Basilicata. Attività temporalesca sparsa è attesa anche sulle zone interne della Sicilia occidentale, mentre altrove si rinnoveranno condizioni di bel tempo specie su Toscana, Sardegna e Nord Italia. Le temperature tenderanno a subire un generale rialzo un po’ su tutte le regioni, certamente più marcato su quelle centro-settentrionale mentre sarà più contenuto al sud. Ventilazione in rinforzo dai quadranti nord orientali

Meteo domani 7 agosto, minimo in quota più debole e fenomeni contenuti soltanto al Sud e solo localmente sulle regioni adriatiche

Quella di domani sarà una giornata caratterizzata da un ulteriore miglioramento sulle regioni del Centro-Sud ma non mancheranno ancora fenomeni temporaleschi soprattutto nelle ore pomeridiane. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli ad alta risoluzione mostrano infatti come la mattina vedrà condizioni meteorologiche generalmente più stabili rispetto a quella attuale, ma con nuvolosità ancora molto diffusa su diverse regioni del meridione. Ampie schiarite invece al Nord e su parte delle regioni centrali, con cieli in prevalenza sereno o poco nuvolosi. Al pomeriggio generale aumento dei fenomeni convettivi su Puglia, Calabria, Basilicata e Campania che potranno risultare anche di forte intensità, altrove attesi fenomeni in genere più radi ma con possibilità di locali acquazzoni anche sulle Alpi centro-orientali. In serata e in nottata precipitazioni via via più rare lasceranno spazio a schiarite sempre più ampie. Temperature in generale aumento. Vediamo nella pagina successiva quello che ci aspetta invece nel medio/lungo periodo.