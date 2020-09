METEO ITALIA – Forti TEMPORALI si stanno per sviluppare su molte regioni, NUBIFRAGI e GRANDINATE in arrivo

Meteo – giornata più instabile della settimana, arrivano temporali su diverse regioni italiane

Buongiorno e bentrovati amici del Centro Meteo Italiano. Come vi stiamo dicendo ormai da diversi giorni, sulla nostra Penisola a seguito di un’estesa rimonta dell

anticiclone è in arrivo una circolazione depressionaria in quota che porterà nelle prossime ore condizioni di generale maltempo su buona parte delle regioni italiane. Si tratterà quasi di un “cavallo di ritorno”, considerando che la stessa goccia fredda era scaturita dall’affondo della blanda saccatura atlantica che ha interessato il Settentrione nei giorni scorsi. Ad ogni modo gli effetti più pronunciati potranno certamente essere avvertiti oggi, quando é atteso il picco del maltempo su diversi settori. A partire da domani invece la circolazione depressionaria tenderà a muoversi verso sud, lasciando così spazio ad un generale miglioramento ed una ripresa graduale dei valori pressori. Per quanto riguarda invece le proiezioni nel medio-lungo periodo, sembrano esserci poche novità all’orizzonte con il bel tempo e le temperature sopra la soglia stagionale che potrebbero continuare a dominare lo scenario climatico del Mediterraneo: di questo peró ne parleremo meglio nella successiva pagina dell’editoriale. Ora vediamo al dettaglio cosa ci attende nei prossimi giorni.

Meteo oggi venerdì 11 settembre 2020, maltempo su diverse regioni italiane: rischio di fenomeni intensi

Nelle prossime ore assisteremo ad un generale peggioramento sulla nostra Penisola in quanto quello di oggi risulterà il giorno durante il quale la goccia fredda raggiungerà la massima vicinanza rispetto a molte regioni. Sin dalle prime ore del mattino, come anche confermato dalle immagini radar, diversi fenomeni stanno già interessando Piemonte, Liguria e nord della Sardegna (quest’ultima investita ieri da locali nubifragi concentrati perlopiù sui settori più a nord dell’isola). Durante il pomeriggio odierno è atteso lo sviluppo di attività temporalesca diffusa sulle isole maggiori, buona parte dell’Appennino con tendenza ad estensione verso le coste tirreniche e sull’arco alpino. Maggiore è la vicinanza dal nucleo depressionario in quota e maggiori saranno le possibilità di assistere a fenomeni davvero molto intensi. Sarà notevole anche il contributo del calore che arriverà dal suolo, essendo le temperature in queste ore ancora davvero molto alte con relativi valori di umidità al suolo altrettanto alti. La stessa colonnina di mercurio non subirà particolari variazioni di rilievo se non un fisiologico calo nei valori minimi e massimi sulla Sardegna dove il transito dei fenomeni temporaleschi ha riportato i valori in media o quasi rispetto al periodo. Vediamo però cosa ci attende domani.

Meteo domani sabato 12 settembre, tempo in generale miglioramento ma con temporali ancora presenti sull’Italia

Come anche anticipato all’interno del primo paragrafo, già a partire da domani assisteremo ad un generale miglioramento del tempo grazie al progressivo riassorbimento della goccia fredda ad opera del vasto campo di alta pressione che continua a dominare indisturbato su praticamente tutto il continente europeo centro-meridionale. Questo permetterà quindi il ritorno del bel tempo al Centro-Nord (ad eccezione di locali disturbi attesi sui settori alpini) ed una nuova ripresa verso l’alto delle temperature quasi ovunque. A dover fare i conti con i temporali saranno tuttavia ancora una volta le isole maggiori, dove sin dalla mattinata non mancheranno rovesci sparsi accompagnati da frequente attività elettrica ed improvvisi colpi di vento. Un primo miglioramento sulle Isole Maggiori è atteso comunque nel corso delle ore serali e notturne, specie in Sardegna dove i fenomeni saranno relegati perlopiù ai soli settori sud orientali dell’Isola. Ci vorrà invece ancora un po’ di tempo per la Sicilia. Temperature attese stazionarie o in ulteriore rialzo sulle regioni centro-settentrionali