METEO ITALIA – Furiosa SCIA di TEMPORALI e GRANDINE imminente OGGI su tutte queste regioni: le PREVISIONI

METEO : tempo fortemente instabile al Nord Italia con temporali e grandinate, domani peggiora anche al Centro

Buongiorno e bentrovati amici del Centro Meteo Italiano. La notte appena trascorsa è stata caratterizzata da una fase temporalesca davvero molto intensa sulle regioni settentrionali. Sin dalle ore del tardo pomeriggio di ieri abbiamo assistito ad un generale aumento dell’instabilità, ma con l’avvento delle ore serali lo sviluppo dei fenomeni si è spostato rapidamente verso le zone di pianura, con una struttura a supercella che ha abbracciato oltre quattro regioni contemporaneamente. Accumuli pluviometrici inevitabilmente elevati, con punte di 80/100 millimetri tra le pianure di Emilia-Romagna e Veneto. Il tutto, a casa delle annunciate correnti instabili e perturbate che hanno di recente valicato le Alpi e che si sono letteralmente tuffate al settentrione. Queste saranno le responsabili di attività temporalesca della medesima entità anche tra le giornate di oggi e domani, mentre nel week end una spallata dell’anticiclone dovrebbe spodestarle permettendo così il generale ritorno alla stabilità atmosferica. Sul medio-lungo periodo ci soffermeremo invece nella seconda pagina di questo editoriale.

METEO OGGI giovedì 23 luglio 2020, ulteriore aumento dell’instabilità al settentrione con fenomeni intensi diffusi entro la sera-notte

La giornata di oggi, giovedì 23 luglio 2020, sarà dunque caratterizzata da condizioni di maltempo anche intenso sulle regioni settentrionali per il transito di un altro fronte instabile che porterà tanta pioggia e temporali di forte intensità. Come mostra l’attuale immagine satellitare però, questa mattina è attesa una brevissima pausa stabile e asciutta, con residui fenomeni su Romagna e alto Adriatico. Persistono condizioni di bel tempo e sole prevalente al centro-sud dove l’anticiclone tiene ben salde le sue radici permettendo oltre su un generale aumento della sensazione di afa al suolo. Anche oggi infatti ci attendiamo punte superiori ai 35-37 gradi su diverse regioni. Caldo in aumento anche sui settori padani, ma si rivelerà un fatale contributo all’alimentazione dei temporali attesi anche in questo caso tra pomeriggio e sera. Le regioni maggiormente colpite risulteranno Lombardia, Piemonte, Emilia occidentale e nella seconda parte DeLa sera-notte anche la Liguria. Nella stessa nottata è inoltre atteso un generale aumento di nuvolosità a partire da Ovest, con i primi innocui addensamenti che raggiungeranno Toscana, Umbria e Marche.

METEO DOMANI venerdì 24 luglio 2020, peggiora anche al Centro: transita l’onda atlantica attesa per il week end

Quella di domani, venerdì 24 luglio 2019, si presenterà come la giornata più instabile della settimana. Sarà infatti il momento in cui la debole ondulazione atlantica farà il suo ingresso sulla nostra Penisola, determinando così un generale peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulle regioni centrali. Particolarmente colpiti risulteranno i settori adriatici con temporali sparsi attesi soprattutto su interne della Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise. I settori occidentali del Lazio e della Campania tenderanno invece a restare più scoperti con precipitazioni più rare e prevalente stabilità atmosferica. Primo miglioramento in arrivo invece al settentrione con tendenza a maggiori schiarite a partire da Piemonte, Valle D’Aosta e Triveneto. Le temperature tenderanno a subire un generale calo specialmente nei valori massimi, ma come detto si tratterà di una breve parentesi: vedremo perché nella pagina successiva dell’editoriale.