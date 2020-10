METEO ITALIA – giorni di intenso MALTEMPO poi arriva l’ANTICICLONE?

Tempo in peggioramento nelle prossime ore con piogge e temporali

Come anticipato nei precedenti editoriali, ecco un nuovo nucleo freddo in rotta verso il Mediterraneo centrale con il suo carico di maltempo. Peggioramento meteo già in atto in Italia con piogge e temporali che in queste prime ore del giorno già interessano Lombardia, Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Calabria. Attesa nel corso della giornata una generale intensificazione dei fenomeni specie sui settori Tirrenici ove no si escludono anche forti temporali. Tra la sera e la notte il maltempo interesserà buona parte del Centro-Nord ma anche la Campania. Previsto anche un ulteriore calo delle temperature specie dalla notte con quota neve in calo su Alpi e Appennino settentrionale fin verso i 1500-1600 metri.

Clima freddo per il periodo, ecco fino a quando

Le circolazioni depressionarie che da giorni interessano il Mediterraneo centrale portando anche un clima piuttosto freddo per il periodo. Al peggioramento meteo ormai prossimo sarà associato un nuovo calo delle temperature specie dalla serata. Valori di temperatura che nei prossimi giorni arriveranno anche a 6-8 gradi al di sotto delle medie del periodo specie sui settori occidentali della Penisola. Massime piuttosto basse specie al Centro-Nord e anche inferiori ai +15 gradi soprattutto in presenza di precipitazioni. In calo nei prossimi giorni anche le minime che, complici le maggiori schiarite, potrebbero anche scendere sotto i +5 gradi in pianura. In arrivo anche la neve sulle Alpi ma anche sull’Appennino centro-settentrionale fino a quote medio-basse per il periodo. Dopo il weekend atteso un miglioramento meteo e con esso anche un rialzo delle temperature.

Anticiclone in vista per la prossima settimana, ma potrebbe non durare

Nei primi giorni della prossima settimana il modello GFS mostra un piccolo promontorio anticiclonico in rimonta sul Mediterraneo centro-occidentale. Condizioni meteo in deciso miglioramento dunque in Italia con clima meno freddo e temperature in ripresa soprattutto nei valori massimi. Attenzione perché ormai in autunno inoltrato la presenza di anticicloni porta al ristagno d’aria con formazione di nebbie e nubi basse talvolta anche persistenti. L’ottobrata in vista potrebbe comunque essere di breve durata e il mese di ottobre non è escluso possa terminare con un nuovo peggioramento meteo. Già la seconda parte della prossima settimana potrebbe infatti vedere il ritorno di piogge e temporali al Centro-Nord. La tendenza è ancora incerta ma la dinamicità molto elevata del periodo esclude al momento la formazione di anticicloni duraturi sul Mediterraneo.