METEO ITALIA – goccia fredda nel weekend con TEMPORALI diffusi localmente anche intensi, ecco dove

Mese di giugno agli sgoccioli ma con caldo che inizia a fare sul serio, nuovo cambio nel weekend?

Ultimi giorni del mese di giugno con condizioni meteo pienamente estive in Italia grazie ad un promontorio anticiclonico di origine africana in espansione sul Mediterraneo. Saranno soprattutto le regioni del Centro-Sud a sperimentare il caldo maggiore mentre al Nord non mancherebbero un po’ di temporali specie a ridosso delle Alpi. Nelle zone interne del Sud si raggiungeranno invece le temperature più alte con valori che sfioreranno anche i +40 gradi all’apice del caldo. La prima vera ondata di caldo dell’estate 2020 potrebbe comunque non avere una vita lunghissima. Nel corso del primo weekend di luglio i principali modelli confermano un peggioramento meteo dovuto al transito di una piccola goccia fredda proveniente dal flusso atlantico, vediamo allora la tendenza.

Picco del caldo entro il fine della settimana con punte prossime ai +40 gradi, vediamo su quali zone

Caldo intenso soprattutto sulle regioni del Sud Italia a causa dell’espansione dell’anticiclone africano sul Mediterraneo centrale. Le temperature potrebbero salire fino a 3/5 gradi al di sopra delle medie del periodo configurando quindi una moderata ondata di caldo per l’Italia. Condizioni meteo stabili e soleggiate al Centro-Sud con massime più elevate su Puglia, Sicilia e Sardegna dove non si escludono anche +40 gradi. Caldo anche nelle zone interne del Centro con valori tra Toscana, Umbria e Lazio che potrebbero anche raggiungere i +35 gradi. Meno caldo invece al Nord Italia dove non mancheranno anche dei temporali e le temperature massime saranno generalmente comprese tra +28 e +34 gradi.

Meteo weekend: modello americano che conferma il transito di una GOCCIA FREDDA

Primo weekend di luglio che potrebbe essere bersaglio di una goccia fredda con annesso peggioramento meteo per l’Italia. Anche l’ultimo aggiornamento del modello americano GFS mostra la possibilità di un piccolo break estivo con rapida fase di maltempo tra Venerdì 3 e Sabato 4 luglio. L’abbassamento del flusso atlantico porterebbe al transito di una saccatura depressionaria sul Mediterraneo centrale da nord-ovest verso sud-est con conseguente isolamento di una piccola goccia d’aria fredda in quota. Temporali e locali nubifragi in particolare al Centro-Nord con anche un generale calo delle temperature su valori in linea o anche di poco al di sotto delle medie. Peggioramento meteo confermato anche dal modello europeo dunque ad oggi abbastanza probabile.