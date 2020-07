METEO ITALIA – goccia fredda sul Mediterraneo poi nuova FIAMMATA africana, ecco la tendenza

Picco del caldo in arrivo sull’Italia con punte superiori ai +40 gradi

L’anticiclone africano continua a spingere verso Nord ed entro la giornata di domani raggiungerà addirittura la Scandinavia. Condizioni meteo stabili in Italia e temperature alla quota di 850 hPa (1500 metri circa) che si sono portate verso i +22/24 gradi soprattutto al Centro-Sud. Siamo dunque nel bel mezzo dell’ondata di caldo più intensa, fino ad ora, di questa estate 2020. Temperature massime che si apprestano a superare i +36/38 gradi su Pianura Padana, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Basilicata. Non si escludono, soprattutto tra Venerdì e Sabato, punte massime oltre i +40 gradi tra Toscana, Umbria e Lazio, su Sicilia e Sardegna e tra Puglia e Basilicata. Temperature elevate anche di notte specie nelle grandi città dove i termometri potrebbero non scendere sotto i +25 gradi facendo così registrare delle vere e proprie notti tropicali. Dal weekend cambio di circolazione con possibile peggioramento meteo entro i primi giorni della prossima settimana.

Meteo weekend: Italia tra caldo intenso e primi temporali, vediamo dove

Giornata di Sabato 1 agosto che dovrebbe vedere, secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli, ancora l’anticiclone in grande spolvero sul Mediterraneo centrale. I valori di geopotenziale inizieranno però a calare e l’infiltrazione di aria più umida in quota darà origine a qualche temporale pomeridiano sia sulle Alpi che lungo l’Appennino. Condizioni meteo decisamente più stabili altrove. Nella giornata di Domenica l’anticiclone africano dovrebbe battere in ritirata ad iniziare dalle regioni del Nord Italia dove è infatti previsto un netto peggioramento delle condizioni meteo. Piogge e temporali interesseranno infatti non solo l’arco alpino ma anche la Pianura Padana assumendo localmente anche carattere di nubifragio. Instabilità in aumento anche sulle zone interne del Centro con acquazzoni sparsi mentre le regioni del Sud saranno ancora pienamente protette dall’anticiclone.

Modello GFS conferma goccia fredda e maltempo sul Mediterraneo

Prima settimana di agosto che secondo i principali modelli meteo dovrebbe vedere la fine di questa intensa ondata di caldo. In particolare l’ultimo aggiornamento del modello americano GFS ci conferma questa mattina il transito di una saccatura atlantica nella prima metà della prossima settimana con anche una piccola goccia fredda sulle regioni del Centro-Nord. Tra Lunedì e Martedì condizioni meteo in peggioramento con piogge e temporali soprattutto al Nord e al Centro Italia. Fenomeni in arrivo poi entro la metà della settimana anche sulle regioni del Sud sotto forma soprattutto si acquazzoni e temporali pomeridiani. Maltempo accompagnato anche da un generale calo delle temperature con valori che si riporteranno in linea con le medie del periodo o in qualche caso anche al di sotto. Lo stesso modello conferma comunque a seguite una nuova fiammata africana su buona parte dell’Europa centro-occidentale.