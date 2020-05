METEO ITALIA – Il MALTEMPO INCOMBE sullo stivale e sarà SPIETATO con NUBIFRAGI, ecco quando e dove

Oggi stabile e in prevalenza soleggiato, per l’ultimo giorno

Nella giornata odierna sono stati e sono tutt’ora ancora evidenti gli effetti portati in atto sull’Italia da un promontorio anticiclonico di matrice africana, con le condizioni meteo che si sono rivelate e si rivelano generalmente stabili sulla nostra Penisola. La stabilità in particolare è accompagnata da cieli perlopiù sereni, salvo qualche rara eccezione soprattutto nel corso di questo pomeriggio che ha interessato in particolar modo le zone interne appenniniche delle regioni centrali e alcune aree settentrionali grazie agli effetti portati dallo scorrimento delle correnti atlantiche appena oltralpe. Sarà però l’ultimo giorno di totale stabilità, come vedremo nei successivi paragrafi.

Picchi termici fino a +30°C oggi al nord

Gli effetti portati sulla nostra Penisola dall’Anticiclone africano non si fanno evidenti solo dal punto di vista meteorologico con condizioni meteo di generale stabilità, ma anche e soprattutto da quello termico: le temperature infatti sono state generalmente elevate relativamente al periodo che stiamo vivendo in tutta Italia, ma in particolare sulle regioni settentrionali dove diffusi sono stati i valori intorno ai +27/+28°C con picchi che sono giunti a toccare i +30°C nel cremonese. Altrove valori termici che si sono attestati comunque oltre la media del periodo, con +25/+27°C diffusi su tutta la nostra Penisola.

Da domani il maltempo incombe sullo stivale grazie alla progressione di una saccatura da nordovest

A partire dalla giornata di domani sabato 9 maggio la progressione di una saccatura di origine nordatlantica in discesa verso il Mediterraneo occidentale porterà i primi effetti sulla nostra Penisola a partire dalle primissime ore di giornata stessa, con l’aumento della copertura nuvolosa in un contesto di tempo che rimarrà comunque stabile, almeno nella prima parte. A partire dal pomeriggio o tardo pomeriggio le piogge, di debole o al più moderata intensità, faranno il loro ingresso sulla Sardegna e nel corso della serata si estenderanno anche sui settori più nordoccidentali, stando ai principali centri di calcolo. Sul dettaglio previsionale relativo a domani abbiamo tuttavia già approfondito all’interno di un apposito editoriale. Finirà qui? Assolutamente no, come vedremo nei paragrafi successivi.