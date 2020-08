METEO ITALIA – Il maltempo SI ESPANDE, arrivano NUBIFRAGI e CROLLO TERMICO quasi ovunque. I dettagli

Meteo – giornata di maltempo su buona parte della Penisola, vediamo tutto quello che c’è da sapere

Buongiorno e bentrovati amici del Centro Meteo Italiano. La saccatura atlantica affondata che nei giorni scorsi ha portato maltempo diffuso e nubifragi sulle regioni settentrionali, si sta muovendo in queste ore verso il Centro-Sud apportando un ulteriore e e generale peggioramento delle condizioni atmosferiche sulla nostra Penisola. Già nella giornata di ieri sulle regioni centrali si sono affacciati nuclei temporaleschi particolarmente intensi, mentre oggi sarà la volta di un deciso calo delle temperature fino a 10° in meno rispetto agli attuali valori. Per quanto riguarda la giornata di domani e più in generale l’inizio della settimana in corso (oltre che l’inizio dell’autunno meteorologico) dobbiamo attenderci ancora un po’ di instabilità specie sulle regioni centro-settentrionali con molte nubi e qualche pioggia. Nel medio-lungo periodo torna però ad affacciarsi l’anticiclone, seppur con valori termici contenuti più o meno entro la media stagionale. Ne parleremo in modo più approfondito nella seconda pagina dell’editoriale. Ora andiamo a vedere il dettaglio invece del breve termine.

Meteo oggi lunedì 31 agosto 2020, tempo diffusamente instabile da Nord a Sud: pochissime regioni senza pioggia

La giornata odierna sarà generalmente caratterizzata da condizioni di maltempo su gran parte della nostra Penisola, grazie all’ulteriore passo verso Est che muoverà la saccatura atlantica affondata sul Mediterraneo occidentale ormai già da diversi giorni. Sin dalle prime ore del mattino come possiamo vedere anche dall’attuale animazione satellitare, un esteso fronte perturbato sta attraversando le regioni centrali portando le prime piogge di debole o moderata entità. Tra pomeriggio e sera lo stesso fronte tenderà a muoversi verso meridione, interessando così anche le regioni di Molise, Campania, Calabria, Puglia e nord della Sicilia. Per quanto riguarda invece il Settentrione, tra mattino e pomeriggio il transito della saccatura fredda in quota porterà ad un generale incremento dell’instabilità diurna con temporali attesi da sparsi a diffusi su gran parte delle regioni: particolarmente colpito risulterà il Triveneto oltre che i settori costieri della medio-alta Romagna. Quantitativi di pioggia che vanno ad aggiungersi a quanto già visto nei giorni scorsi sui medesimi settori. Attenzione alle temperature attese in calo di oltre 10° al Centro-Nord, con temperature massime localmente anche al di sotto della media stagionale.

Meteo domani martedì 1 settembre 2020, primo miglioramento sull’Italia ma con piogge e acquazzoni ancora presenti

La situazione sinottica attesa per la giornata di domani vedrà una prima ripresa dei valori pressori su buona parte della nostra Penisola, grazie alla rimonta dell’anticiclone che tenderà a farsi sempre più veemente con il passare dei giorni. Tuttavia la giornata di domani vedrà ancora una volta condizioni di locale maltempo su alcune regioni italiane per la presenza di correnti umide e instabili che favoriranno ancora qualche acquazzone sparso. In particolare ci attendiamo piogge al primo mattino sulle regioni meridionali di Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia anche se si tratteranno di fenomeni sporadici che nel corso della giornata tenderanno a farsi sempre meno frequenti. Al pomeriggio ci aspettiamo precipitazioni sparse anche sui rilievi del Nord Est, dove sono attesi acquazzoni diurni in rapido esaurimento già nelle ore serali e notturne. Le temperature pur restando molto più basse rispetto agli attuali valori, tenderanno a seguire un lieve aumento ove mancheranno le piogge rispetto alla giornata di oggi. Ventilazione a tratti intensa dai quadranti nord orientali al Nord Est e sulle regioni dell’alto Adriatico. Andiamo però a vedere nel dettaglio cosa ci aspetta invece nel medio-lungo periodo a pagina successiva dell’editoriale.