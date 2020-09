METEO ITALIA – Il maltempo si INTENSIFICA, arrivano violenti TEMPORALI e locali NUBIFRAGI. Zone colpite

Meteo – l’attuale situazione sinottica e i primi cenni sui prossimi giorni

Buongiorno e bentrovati amici del Centro Meteo Italiano. Siamo ormai entrati in una lunga fase instabile sull’Italia, probabilmente la più intensa nel giro degli ultimi 30-40 giorni. Con l’avvento della terza decade del mese di settembre, che si è presentato quasi del tutto anomalo sulla nostra Penisola a causa delle temperature di molto superiori alla media stagionale, correnti umide e instabili portano condizioni di generale maltempo con possibilità di fenomeni anche intensi. Dal punto di vista sinottico la variazione più significativa rispetto al pattern che abbiamo registrato finora la riscontriamo certamente in una vasta circolazione depressionaria in quota che abbraccia praticamente tutta l’Europa centro-occidentale, pilotando così un costante flusso umido e instabile che scorre da sud ovest su gran parte delle regioni italiane. Si tratta solamente dell’antipasto di quanto avverrà invece entro la fine della prossima settimana, momento in cui l’arrivo di una saccatura dal Nord Atlantico favorirà un drastico calo delle temperature oltre che la prima neve sull’arco alpino. Ma di quest’ultima tendenza ne parleremo in modo più approfondito nella seconda pagina dell’editoriale, vediamo invece quello che ci aspetta oggi e domani con le previsioni al dettaglio.

Meteo oggi, lunedì 21 settembre 2020: tempo in forte peggioramento sull’Italia con possibilità di locali nubifragi

Come detto quindi la giornata odierna sarà quella che sancirà l’inizio definitivo di una lunga fase di tempo diffusamente instabile che ci traghetterà alla definitiva rottura stagionale. Come anche mostrato dagli ultimi scatti satellitari, già in queste ore l’instabilità al Centro-Nord risulta particolarmente attiva, specie sulle regioni tirreniche, con temporali che andranno via via intensificandosi con lo scorrere della mattinata. Al pomeriggio il maltempo continuerà ad interessare, oltre che il Settentrione, anche i settori centrali ma con i fenomeni più intensi che tenderanno ad estendersi anche a Umbria, Marche e Abruzzo ove non sono esclusi locali nubifragi o grandinate specie lungo i settori costieri dell’Adriatico. Instabilità meno organizzata tenderà invece ad interessare le regioni meridionali, dove le temperature sono attese ancora al di sopra della media stagionale. Anche qui non mancheranno comunque temporali in sviluppo a ridosso delle zone appenniniche peninsulari. Attenzione alla serata dove attività temporalesca molto intensa potrebbe avere origine sulle aree romagnole. Vediamo però quanto atteso domani.

Meteo domani martedì 22 settembre 2020: persistono condizioni di instabilità diffusa su gran parte della Penisola

Anche quella di domani si presenterà come una giornata quasi interamente caratterizzata dalla presenza di instabilità diffusa su molte regioni italiane, determinata dalla consolidata presenza del nocciolo depressionario in quota ancora attivo sul centro-ovest europeo. Al primo mattino le aree maggiormente interessate saranno quelle del Settentrione, mentre nelle ore pomeridiane e serali il maltempo tornerà con veemenza anche sulle regioni centrali con temporali da sparsi a diffusi e fenomeni localmente intensi. Le precipitazioni saranno accompagnate ancora una volta non solo da frequente attività elettrica, ma anche e soprattutto da improvvise e violente raffiche di vento che accompagneranno le piogge di entità più significativa. Al momento potrebbe rimanere nuovamente in disparte il Sud Italia, con una giornata che potrebbe scorrere in maniera più o meno simile a quanto si prospetta oggi con ampie schiarite e locali temporali relegati principalmente alle zone appenniniche. In questi casi comunque sarà necessario attendere un ulteriore aggiornamento da parte dei principali centri di calcolo ad alta risoluzione, data la possibilità di infiltrazione di correnti instabili anche al meridione. Andiamo però a vedere nella pagina successiva dell’editoriale quanto si prospetta invece nei giorni a seguire.