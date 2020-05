METEO ITALIA – Il SEVESO esonda a MILANO, strade come FIUMI e zone SOMMERSE dall’ACQUA. Le PREVISIONI

METEO : situazione critica a Milano dove questa notte sono caduti oltre 70 millimetri di pioggia

Buongiorno e bentrovati a tutti gli amici del Centro Meteo Italiano. Il tanto atteso maltempo è arrivato e nella nottata sulla Lombardia hanno avuto origine violenti temporali e precipitazioni abbondanti. Come riportato poco fa da Tgcom24, infatti, il Seveso è esondato nella città di Milano in particolar modo nella zona Niguarda dove sono stati segnalati diversi blackout all’interno dei condomini. Numerosissime le chiamate che sono arrivate ai Vigili del Fuoco, con richieste di soccorso e aiuti per quanto accaduto. Le autorità sono a lavoro ancora in questi minuti per cercare di ripristinare la situazione, ma con estrema difficoltà. Situazione non tanto diversa in Piemonte dove le piogge hanno causato diversi allagamenti e messa in forte difficoltà la circolazione delle auto. In queste ore la situazione meteo sembra andare a migliorare progressivamente, anche se saranno ancora presenti residui fenomeni specialmente sui settori alpini e prealpini. In tal senso andiamo però a leggere le previsioni al dettaglio nel breve termine, sia per la giornata odierna che per sabato.

METEO OGGI, venerdì 15 maggio 2020: forte maltempo in arrivo sulle regioni settentrionali

In queste ore il maltempo sta continuando ad abbattersi su gran parte delle regioni settentrionali a causa della circolazione depressionaria ancora molto attiva che spinge correnti umide e instabili dai quadranti sud occidentali. Temporali e attività elettrica moderata stanno interessando la costa ligure le regioni nord occidentali, mentre nuvolosità più compatta ma con piogge di debole o al più moderata entità interessano le regioni del Nord Ovest. Situazione ben diversa invece sul resto della Penisola, dove a prevalere sono schiarite su gran parte delle regioni centro-meridionali ma non senza locali addensamenti più compatti come su Lazio, Campania e sud della Sardegna. Pulviscolo sabbioso ancora ben visibile dall’animazione satellitare. Nelle prossime ore tuttavia assisteremo ad un temporaneo miglioramento su praticamente tutto il territorio italiano, grazie ad una parziale rimonta dell’anticiclone nord africano che porterà tempo più asciutto.

METEO DOMANI, sabato 16 maggio 2020: qualche disturbo alternato a schiarite

Quella di domani sarà una giornata caratterizzata ancora una volta dal frequente transito di nuvolosità medio-alta su praticamente tutta la nostra Penisola. Particolarmente interessati saranno i settori tirrenici dove non sono escluse locali piogge sulla Toscana al pomeriggio in estensione anche a Romagna e regioni di Nord Est nelle ore serali e notturne. Altrove invece il tempo tenderà a mantenersi più asciutto, salvo locali acquazzoni in sviluppo sulle Alpi nord occidentali nelle ore pomeridiane. Le temperature si manterranno generalmente stazionarie o in generale aumento nei valori massimi. Al Sud Italia nelle ore centrali del giorno verranno ancora una volta raggiunti e superati i +35°C, mentre i valori saranno certamente più contenuti sulle regioni centro-settentrionali anche grazie alla copertura nuvolosa che tenderà ad offuscare il cielo per molte ore del giorno. Nella pagina successiva andremo invece ad analizzare quanto accadrà tra domenica e martedì.