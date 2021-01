METEO ITALIA – Imminente PEGGIORAMENTO al CENTRO-SUD e NEVICATE in pianura su QUESTE ZONE

Condizioni meteo in Italia ed analisi sinottica

Salve a tutti e ben trovati cari amici del Centro Meteo Italiano! Un basso canale instabile si è instaurato sul bacino Mediterraneo, dando adito a precipitazioni attualmente sui settori Adriatici e nelle ore pomeridiane, attese sulle zone peninsulari meridionali. La causa di queste precipitazioni sopracitate risiede nella presenza di un’area depressionaria con un minimo di 1006 hPa situato tra la Puglia e i paesi orientali bagnati dal Mar Adriatico. Un profondo vortice di bassa pressione si sposterà dal sud del Portogallo, inoltrandosi verso est con forti nevicate in Spagna come vi abbiamo spiegato in un precedente editoriale. In arrivo anche un’impennata delle temperature al sud ecco quando.

Impennata termica al sud nel weekend

Tra Sabato e Domenica lo spostamento di questo profondo minimo permetterà il richiamo d’aria calda e umida sui settori meridionali, determinando un parziale innalzamento termico. In questa fase potrebbero manifestarsi forti precipitazioni, anche nevose considerando l’interazione con l’aria fredda di matrice artica. Proprio sull’Appennino (specialmente sulle zone più interne dove non potrà sopraggiungere il richiamo caldo) sono attese forti nevicate oltre i 1000 metri di quota con accumuli importanti specie sull’Abruzzo. Sulle regioni dell’estremo sud attesa una forte impennata termica: sulla Sicilia sono attesi valori di temperatura di 8°C sopra la media del periodo, in un contesto quasi del tutto “primaverile”. La neve potrà palesarsi anche a bassa quota su queste zone qui, come vi spiegheremo nel prossimo paragrafo.

Neve a bassissima quota in Emilia Romagna

Neve dunque in arrivo sulle zone centro-settentrionali a quote molto basse. Specie sull’Emilia Romagna ristagnerà l’aria fredda nei bassi strati e le precipitazioni potranno risultare nevose dall’arrivo dei primi nuclei instabili nella notte tra Sabato e Domenica. Specie sulle zone pedemontane (ad esempio sull’Appennino Tosco Emiliano) le nevicate potranno risultare più insistenti (ricordiamo che su alcune zone la situazione è molto critica a causa delle precedenti nevicate). Il nord Italia rimarrà ai margini di questo peggioramento, in quanto questo canale perturbato risulterà relativamente meridionale. Tuttavia questo episodio non sarà l’ultimo, in quanto l’Inverno potrebbe regalarci nuove fasi di maltempo ancora più fredde. Ecco perché.