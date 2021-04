METEO ITALIA: imminente peggioramento con piogge e temporali nella notte di PASQUA, freddo in arrivo in settimana

Fronte freddo imminente con piogge e temporali nelle prossime ore

Weekend che vedrà un peggioramento delle condizioni meteo per l’arrivo in Italia di un fronte freddo che nelle prossime ore porterà anche un calo delle temperature. Al momento tempo stabile sulla Penisola salvo qualche pioggia sulle Isole Maggiori. Nel corso della giornata avremo però la formazione di nuvolosità associata ad acquazzoni e temporali un prima al Centro-Nord e poi anche sulle regioni del Sud. Maggiormente coinvolti, e con precipitazioni più intense, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise. Tra la sera e la notte quota neve in calo sull’Appennino centrale fin verso i 1000 metri. Condizioni meteo in miglioramento al Nord salvo residue piogge sul Piemonte.

Domenica di Pasqua con clima freddo e residue precipitazioni

Nel giorni di Pasqua le condizioni meteo vedranno un rapido miglioramento sulle regioni del Centro-Nord Italia con il fronte freddo che sarà già scivolato molto a sud. Al mattino ci aspettiamo nubi sparse e schiarite ma senza fenomeni di rilievo, piogge sparse invece dovrebbero interessare ancora le regioni meridionali. Locali nevicate ancora possibili fin verso i 900 metri specie tra Molise e Campania. Nel pomeriggio ancora locali piogge su Puglia meridionale, Basilicata, Calabria e Isole Maggiori, ampie schiarite altrove. Tra la sera e la notte residue precipitazioni su Calabria e Sicilia, sereno o poco nuvoloso altrove. Clima che sarà comunque relativamente freddo e ventoso su tutta l’Italia con temperature di qualche grado sotto media specie lungo l’Adriatico.

Meteo Pasquetta: giornata stabile e soleggiata ma nuovo peggioramento in arrivo

Nella giornata di Pasquetta la situazione sinottica sull’Europa vedrà un vasto e robusto campo di alta pressione posizionato in pieno oceano Atlantico, con valori fino a 1040 hPa poco a sud dell’Islanda. Un lobo del vortice polare si porterà invece sulla Scandinavia e da li invierà aria molto fredda verso l’Europa centro-occidentale. Condizioni meteo ancora per lo più stabili in Italia con clima meno freddo rispetto a Pasqua e meno ventoso. Qualche pioggia al mattino sulla Sicilia mentre entro il pomeriggio avremo un aumento della nuvolosità a partire dal Nord Italia. Affondo freddo che nei giorni centrali della prossima settimana porterà un peggioramento meteo con un sensibile calo delle temperature.