METEO ITALIA – in arrivo una settimana all’insegna del tempo instabile, vediamo i dettagli

Sole e caldo protagonisti del weekend ma non mancheranno delle eccezioni con locali temporali

Un campo di alta pressione ha presto possesso del Mediterraneo centrale portando condizioni meteo stabili e soleggiate in Italia. Giornata di oggi, Sabato 5 settembre, che vedrà cieli sereni o poco nuvolosi da Nord a Sud. Qualche addensamento in più solo sui settori settentrionali dell’arco alpino e sulla Sicilia ove non mancheranno locali acquazzoni. Temperature in media o poco sopra con massime comprese tra +28 e +32 gradi. Prima fase di estate settembrina dunque con tanto sole e clima moderatamente caldo. La giornata di Domenica ci porterà invece un primo cambio delle condizioni meteo, anticipando il peggioramento che avverrà in settimana. Maggiore copertura nuvolosa in transito sulla Penisola e temporali che dalle Alpi potrebbero sconfinare sulla Pianura Padana.

Maltempo ad iniziare dalla regioni settentrionali e poi in estensione altrove

Tra Domenica e Lunedì una saccatura depressionaria proveniente dall’Atlantico si tufferà sul Mediterraneo occidentale approfondendo un minimo al suolo e isolando una goccia fredda in quota. Condizioni meteo in peggioramento ad iniziare dalle regioni settentrionali dove il maltempo inizierà a farsi sentire già nella giornata di domani. I fenomeni più intensi interesseranno il Nord Italia ma entro Martedì qualche acquazzone raggiungerà anche Sicilia, Sardegna e regioni centrali tirreniche. Temperature in lieve calo con valori che si riporteranno generalmente vicini alle medie del periodo. Breve pausa asciutta a metà settimana quando la goccia fredda potrebbe temporaneamente spostarsi ancora più ad ovest.

Intera settimana all’insegna del tempo instabile o perturbato con una mina vagante sul Mediterraneo

Il modello americano GFS mostra una mina vagante sul Mediterraneo per la prossima settimana. Dalla giornata di Giovedì infatti la goccia fredda potrebbe nuovamente avvicinarsi all’Italia rinnovando condizioni di maltempo questa volta soprattutto al Centro-Sud. Negli ultimi due giorni della settimana fenomeni localmente anche intensi potrebbero interessare la nostra Penisola con una goccia fredda in quota in transito sul basso Tirreno. Temperature ancora vicine alle medie del periodo o poco al di sotto sulle estreme regioni meridionali. Circolazione instabile che potrebbe rimanere attiva per diversi giorni e solo nel successivo weekend l’anticiclone potrebbe tornare ad espandersi verso il Mediterraneo.