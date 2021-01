METEO – ITALIA in una tenaglia nel WEEKEND tra lo SCIROCCO e la NEVE anche fino in pianura, i dettagli

Maltempo in arrivo in serata al sud Italia

Le condizioni meteo tenderanno ad un peggioramento in serata (peraltro già in atto) a causa del passaggio di un fronte perturbato che “galleggia” sulla linea di demarcazione che divide l’Italia tra le correnti artiche e un’ansa anticiclonica. Piogge e acquazzoni interesseranno dunque gran parte del sud Italia peninsulare, con interessamento marginale di Abruzzo e Molise, che potrebbero vedere precipitazioni deboli, ma a carattere nevoso a quote medie.

Neve sull’Appennino, accumuli oltre il metro

Quest’inverno verrà probabilmente ricordato come uno tra quelli più nevosi degli ultimi anni non solo per quanto riguarda l’Appennino, ma anche le Alpi. Dicembre è infatti stato un mese spesso interessato da frequenti affondi perturbati di stampo polare marittimo che hanno portato vagonate di neve sulle grandi catene montuose. A tal punto che anche in questi luoghi abituati a quantità anche elevate di neve, si sono verificati comunque dei disagi.

Weekend alle porte, Italia sarà schiacciata dallo scirocco e dalle correnti artiche

Siamo ormai alle porte del weekend e la domanda che in molti si porranno è come trascorrerà a livello meteorologico il fine settimana. La previsione è pressappoco delineata, anche se vi sono alcuni dettagli da definire. In ogni caso, stando ai principali centri di calcolo, l’Italia sembra praticamente essere schiacciata dall’afflusso delle correnti artiche da nord e dallo scirocco da sud, che favorirà un sensibile rialzo termico in particolare sul meridione.