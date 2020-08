METEO ITALIA – Inizia la SEVERA ONDATA di maltempo, attenzione alle regioni più colpite: GRANDINATE e fenomeni INTENSI

Meteo – tempo in rapido peggioramento al Nord, sul lungo termine sarà lotta aperta tra correnti fresche e anticiclone

Buongiorno e bentrovati amici del Centro Meteo Italiano. Siamo ormai giunti agli albori di un’intensa fase di maltempo, che di fatto porterà alla totale rottura di stagione con l’Estate pronta a farsi da parte a favore di correnti atlantiche. La colonnina di mercurio tenderà ad abbassarsi repentinamente fino a raggiungere valori anche sotto la media del periodo, mentre i fenomeni e le piogge che saranno associati risulteranno anche di forte entità. Per molte regioni potrebbe trattarsi infatti, con ogni probabilità, dell’ondata di maltempo più intensa degli ultimi mesi e per questo motivo occorrerà monitorare attentamente l’andamento della situazione ed il nowcasting. Resta ancora alto invece il margine di incertezza sul medio-lungo periodo: chiaramente resta ancora tutto da definire perché molto passerà dall’entità del peggioramento che ci stiano apprestando ormai a vivere e quanto la circolazione depressionaria che ne consegue potrà stazionare sull’Europa. Tutte cose che cercheremo di vedere più al dettaglio nella seconda pagina dell’editoriale, ora caliamoci invece nella previsione per la giornata di oggi e quella di domani, con temporali e maltempo ai nastri di partenza.

Meteo oggi venerdi 28 agosto 2020, maltempo in intensificazione al Settentrione: primo picco caldo e afa sulle regioni centro-meridionali

Come vi stiamo anticipando ormai da diversi giorni, a partire da oggi possiamo dire che ha inizio in modo definitivo l’ondata di maltempo che porterà alla rottura stagionale. Sin dalle prime ore di questa mattina come anche mostrato dall’animazione satellitare e gli ultimi scatti del radar meteorologico, le prime precipitazioni stanno interessando i rilievi settentrionali a confine tra Piemonte e Lombardia, mentre qualche pioggia o brevi rovesci temporaleschi vengono registrati su novarese e bergamasco. A partire dalle prossime ore il peggioramento entrerà definitivamente nel vivo sui rilievi alpini con lo sviluppo di intensi temporali a partire dai settori occidentali in rapida estensione entro le ore serali e notturne anche al resto delle aree a nord del Po. I fenomeni si presenteranno localmente molto intensi e verranno accompagnati da forti raffiche di vento, frequente attività elettrica e precipitazioni molto intense. Si inizierà quindi da Piemonte, Valle D’Aosta e Liguria per poi estendersi a Lombardia, Triveneto e alta Romagna. Sin dalla giornata odierna non è escluso inoltre l’interessamento delle zone di pianura. Temperature in rialzo invece al Centro-Sud con maggiore stabilità e afa in progressivo aumento, prima che il peggioramento raggiunga anche queste aree.

Meteo domani sabato 29 agosto, ulteriore peggioramento al Nord con nubifragi e temporali diffusi: primi fenomeni anche in Toscana

La giornata di domani sarà quella che con ogni probabilità presenterà i maggiori caratteri instabili al Settentrione. Il passaggio del fronte perturbato favorirà infatti l’arrivo di piogge molto intense fin verso i settori costieri e le pianure, con forti temporali ed elevata possibilità di nubifragi specie sulle pianure di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Friuli. Su queste regioni potremmo avere i massimi accumuli pluviometrici, ma anche su quelle rimanenti sono attesi fenomeni di una certa entità. Peggioramento in arrivo anche sull’alto Tirreno con l’iniziale interessamento della sola Toscana settentrionale e la successiva estensione dei fenomeni anche al resto della regione entro le ore serali e notturne. Nuvolosità in aumento anche sul Lazio con primi fenomeni in nottata attesi nel nord della Regione. Prevarranno invece condizioni di generale stabilità atmosferica sul resto della Penisola con ulteriore aumento della temperatura atteso tra Puglia e Molise. Nella pagina successiva vedremo i dettagli sulla seconda parte del maltempo e la possibile evoluzione nel medio-lungo periodo.