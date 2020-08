METEO ITALIA – Inizia una FORTE ONDATA DI MALTEMPO, grandinate e NUBIFRAGI possibili su queste regioni

Meteo – dopo il grande caldo arrivano forti venti di tempesta sull’Italia, nubifragi dal Nord verso le regioni centro-meridionali

Buongiorno e bentrovati amici del Centro Meteo Italiano. Ci siamo. A partire dalla giornata di ieri ha avuto inizio l’ondata di maltempo che con ogni probabilità determinerà un generale cambio della circolazione atmosferica non solo su scala nazionale, ma anche e sopratutto sul comparto europeo. Ma sulle conseguenze ne parleremo più avanti. Ciò che conta è che nelle prossime ore i fenomeni temporaleschi tenderanno ulteriormente ad intensificarsi sulle regioni settentrionali portando condizioni di clima estremo e possibilità di nubifragi o grandinate. Tra domenica e lunedì le precipitazioni interesseranno anche il resto della Penisola, con la formazione di attività temporalesca diffusa anche sulle regioni centrali in successivo movimento verso buona parte del Sud peninsulare. Nel medio-lungo periodo resta tesa la minaccia di maltempo con l’arrivo di un nuovo impulso Atlantico che terrà la colonnina di mercurio anche al di sotto della media stagionale: di questo ne parleremo nella seconda pagina dell’editoriale. Adesso spostiamoci invece sul brevissimo termine.

Meteo oggi sabato 29 agosto 2020, correnti umide e instabili scorrono al Settentrione portando condizioni di maltempo diffuso

Quella di oggi si presenterà come la giornata in cui avrà ufficialmente inizio l’ondata di maltempo più intenda degli ultimi mesi. A partire dal primo mattino assisteremo infatti ad un rapido peggioramento al Nord Ovest con la formazione di temporali molto intensi su Liguria e settori alpini e prealpini centro-occidentali. Attenzione alla possibilità di locali nubifragi sul varesotto e sull’alta Lombardia, ove i fenomeni potrebbero stazionare per più ore. Al pomeriggio persisteranno condizioni di maltempo diffuso su praticamente tutte le regioni settentrionali, eccezion fatta per l’Emilia-Romagna dove il flusso di correnti sud occidentali non permetterà una fenomenologia costante, bensì a tratti è concentrata soprattutto sulle aree più ad ovest della regione. Nubi in aumento anche sulla Toscana dove nel corso delle ore pomeridiane e notturne inizieranno ad affacciarsi temporali anche di una certa intensità sui settori costieri centro-settentrionali, per poi estendersi verso sud in nottata. Gran caldo sulla Puglia dove spireranno correnti tese al suolo dai quadranti meridionali che favoriranno un’impennata considerevole delle temperature. Vediamo però il tempo che ci aspetta invece domani.

Meteo domani domenica 30 agosto, maltempo in arrivo anche al Centro con fenomeni temporaleschi sparsi

Domani il tempo tenderà a peggiorare anche sulle regioni centrali per il movimento della saccatura atlantica da Ovest verso Est. Temporali pertanto attesi su Lazio e Toscana con le precipitazioni che tenderanno a migrare anche verso Umbria, Marche e zone interne dell’Abruzzo nel corso delle ore pomeridiane. Al Nord proseguiranno condizioni meteorologiche generalmente instabili ma con una tendenza ad un primo miglioramento atteso nella seconda parte di giornata. Forte peggioramento in arrivo in serata anche sulla Sardegna, con la risalita dal Nord Africa di celle temporalesche molto estese che daranno vita a temporali di una certa entità su praticamente tutta l’isola. Persistono ancora una volta scenari meteorologici stabili nel Sud peninsulare, con picco del caldo atteso sulla Puglia e con temperature che sfioreranno localmente i +39°. Ventilazione dai quadranti meridionali in rinforzo su praticamente tutta la Penisola con possibilità di mareggiate lungo i settori costieri maggiormente esposti. Nella successiva pagina dell’editoriale ci soffermeremo invece sul quadro meteo atteso per la prossima settimana.