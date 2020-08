METEO ITALIA: intensi TEMPORALI di calore nelle prossime ore, ecco dove

Estate che prosegue tra alti e bassi, anticiclone ancora dominante

Estate 2020 che prosegue in piena forma grazie all’anticiclone che domina sul Mediterraneo e su buona parte dell’Europa. Persistono comunque condizioni meteo localmente instabili in Italia con temporali di calore che anche nelle prossime ore si formeranno soprattutto sulle regioni settentrionali. Nei prossimi giorni sempre più frequenti saranno i fenomeni sulle Alpi e anche sulla Pianura Padana a causa di un piccolo cavetto d’onda atlantico in transito sul Nord Italia. Il weekend di Ferragosto vedrà quindi condizioni meteo in prevalenza asciutte ma anche qualche temporale pomeridiano su Alpi, Appennino e poi alte pianure del Nord. Italia divisa in due nella prima parte della prossima settimana a causa del possibile affondo di una vasta saccatura depressionaria sull’Europa occidentale. Maltempo di nuovo protagonista al Nord mentre condizioni meteo più stabili si avranno al Centro-Sud con caldo in aumento.

Temporali di calore nelle prossime ore anche intesi, ecco dove

Alta pressione sull’Italia ma temporali di calore sempre in agguato e non solo sulle montagne. Come nelle giornata di ieri, anche oggi ci attendiamo un peggioramento delle condizioni meteo al pomeriggio con acquazzoni e temporali sparsi, localmente a carattere di nubifragio. Nelle prime ore del pomeriggio ecco i temporali sull’arco alpino e lungo la dorsale Appenninica, in particolare sui settori centrali. Fenomeni più intensi su Piemonte e Friuli mentre altrove avremo ancora cieli sereni o poco nuvolosi. Tra la sera e la notte migliora il tempo al Centro-Sud mentre acquazzoni e temporali dovrebbero ancora insistere al Nord. Fenomeni in sconfinamento dalle Alpi verso le pianure in particolare di Piemonte e Lombardia con possibile interessamento anche di Torino e Milano. Condizioni meteo a tratti instabili sulle regioni settentrionali anche tra domani e Venerdì a causa del transito di un piccolo cavetto d’onda.

Weekend di Ferragosto tra sole, caldo e locali temporali

Nel corso del fine settimana l’instabilità si andrà riducendo ma sarà ancora presente soprattutto sulle Alpi e localmente lungo l’Appenino. Italia ancora divisa in due in vista del Ferragosto ma a parti invertite. Sabato 15 agosto potrebbe vedere così condizioni meteo prevalentemente asciutte al mattino su tutta la Penisola mentre nel pomeriggio si andrebbero a formare acquazzoni e temporali su Alpi e Appennino centro-settentrionale. Entro la serata qualche fenomeno potrebbe anche sconfinare sulla Pianura Padana. Tempo più asciutto invece al Centro-Sud in particolare su coste e pianure. Per quanto riguarda le temperature queste potrebbero subire una leggera flessione rispetto ai valori attuali pur rimanendo di 2-4 gradi al di sopra delle medie del periodo. Evoluzione meteo molto simile per la giornata di Domenica 16 agosto che dovrebbe vedere fenomeni pomeridiani soprattutto sui rilievi del Nord.