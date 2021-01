METEO ITALIA – Irrompe l’ARIA POLARE su queste zone con NEVE e MALTEMPO

Situazione meteo attuale: reduci da una breve pausa dal maltempo

Salve a tutti cari amici del Centro Meteo Italiano e buon Capodanno! Nella giornata di ieri abbiamo avuto una brevissima tregua dal maltempo, prima di esordire il nuovo anno con una perturbazione di stampo polare che nella giornata odierna apporterà precipitazioni diffuse sulla penisola. Le piogge nel corso della giornata di ieri si sono palesate sulle zone occidentali della penisola, in particolar modo quelle del sud Italia. Al momento possiamo osservare un minimo di bassa pressione posizionato a sud della Francia che nel corso della giornata odierna farà confluire aria instabile sulla penisola. Entriamo nel dettaglio e scopriamo insieme quale sarà l’andamento meteo per questa prima giornata del 2021!

Maltempo e neve in atto sull’Italia

I primi rovesci si manifesteranno sul nord-ovest con neve che si paleserà a quote relativamente basse. Neve fra Toscana e Liguria con possibili rovesci anche intensi, a partire dai 700 metri di quota. Nevicate diffuse anche su Piemonte e Lombardia dai 150 metri di quota in su, come su Trentino Alto Adige e Appennino Tosco Emiliano. La quota neve nelle ore mattutine sarà favorita dalla presenza di un cuscinetto d’aria fredda presente al suolo. Molte piogge e variabilità sui settori Tirrenici di Toscana e Lazio, mentre il tempo risulterà più asciutto su Sardegna, Calabria e Salento. Nelle ore pomeridiane continueranno ad imperversare le precipitazioni, sui medesimi settori. Attenzione alle zone tra la Liguria di levante e la Toscana, dove gli accumuli pluviometrici potranno risultare particolarmente ingenti. Il tempo risulterà prevalentemente stabile al sud, con ampi spazi di sereno, ad eccezione delle Isole Maggiori dove pioverà in serata. Anche il primo weekend dell’anno risulterà altrettanto perturbato, come spiegheremo nel prossimo paragrafo!

Previsioni meteo per il primo weekend dell’anno 2021

Le piogge che vivremo nel corso di questa giornata saranno soltanto un assaggio di quello che vivremo nel corso del fine settimana, grazie ad una ciclogenesi che continuerà a richiamare correnti instabili sul nostro territorio. Le zone che risentiranno particolarmente degli effetti saranno quelle esposte sul Tirreno. La quota neve dalla giornata di domani Sabato 2 Gennaio, risulterà in incremento, con fenomeni nevosi a partire dai 500-600 metri di quota sull’Arco Alpino e sull’Appennino dai 1000-1300 metri. Particolare attenzione ai settori pedemontani di Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia dove sono attese ingenti nevicate nelle prossime 48 ore, che localmente potranno far registrare fino ad un metro di neve fresca!