METEO ITALIA – IRRUZIONE ATLANTICA in arrivo con forti PIOGGE, TEMPORALI e GRANDINATE, ecco quando e dove

Diversi record di caldo al centro-sud, ne citiamo solo alcuni

Mentre al nord (settori nordoccidentali) continua a piovere, le regioni centro-meridionali continuano a trovarsi nella morsa dell’Anticiclone africano. E anche oggi sono stati sbriciolati vari record. L’inferno dantesco non si muove più da Palermo, anche oggi Punta Raisi ha raggiunto 40°C, sbriciolando il record precedente di 39,4°C fatto solo pochi giorni fa. Oltre 40°C (precisamente 40,3°C) in via Guido Jung a Palermo. Ma caldo estremo si registra anche nel Lazio meridionale, grazie ai predetti venti favonici che portano un aumento delle temperature per compressione adiabatica. Battuto il record a Velletri(RM) con +32,5°C, mentre altri sono stati sfiorati ad esempio a Pomezia(RM) con +30,3°C (record è di +30,6°C) e a Latina con +34,4°C (record è di +34,8°C).

Nonostante il caldo, qualche pioggia colpisce Toscana, Umbria, Marche

Nonostante sul Lazio meridionale si siano verificati dei record di caldo ed altri solamente sfiorati, va detto che un fronte perturbato attualmente sta interessando comunque alcune delle regioni centrali italiane. In particolare delle piogge di debole o al più moderata intensità stanno interessando molte aree della Toscana, dell’Umbria e del settore interno marchigiano. Nelle prossime ore i fenomeni si estenderanno sul versante adriatico, interessando tutte le Marche fino alle aree costiere e buona parte dell’Abruzzo, con un parziale interessamento anche del Lazio interno, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Domani piogge da isolate a sparse al centro-nord

Per quanto riguarda la giornata di domani domenica 17 maggio, il lento spostamento verso oriente di una saccatura di origine nordatlantica sita nel Mediterraneo occidentale in direzione cioè della nostra Penisola, favorirà un peggioramento delle condizioni meteo sull’Italia che interesserà solamente alcune aree delle regioni centro-settentrionali. In particolare i fenomeni oltre a risultare deboli o al più moderati, saranno anche isolati o al massimo sparsi e anche piuttosto rapidi. Rimane asciutto al sud nonostante la nuvolosità, come abbiamo approfondito maggiormente all’interno di un apposito editoriale.