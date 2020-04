METEO ITALIA – Le ultime su PASQUA e PASQUETTA, poi possibile ONDATA di CALDO

Meteo stabile oggi sull’Italia, con temperature diffusamente oltre i +20°C

Meteo Italia – Proseguono su tutto il bacino del Mediterraneo e gran parte dell’Europa centro-meridionale, condizioni meteo decisamente stabili e con temperature al di sopra delle medie stagionali; il consolidamento di un campo anticiclonico, con valori barici livellati attorno ai 1020 hPa, favorisce un inizio di giornata soleggiato su tutta l’Italia, salvo innocui addensamenti marittimi lungo le coste di Campania e quelle tirreniche della Calabria. Nella seconda parte di giornata condizioni meteo sostanzialmente invariate, con sole prevalente da Nord a Sud, salvo innocui addensamenti tra Sicilia e Calabria meridionale. Le temperature non faticheranno a portarsi diffusamente al di sopra dei +20°C, con punte di +26/+27°C sulla Val Padana e zone interne del Centro.

Meteo Pasqua e Pasquetta: dal bel tempo ai cieli grigi

Come tradizione vuole, la Pasqua spesso è sinonimo di bel tempo; anche quest’anno le condizioni meteo si manterranno diffusamente stabili per l’intero arco di giornata. L’anticiclone riuscirà a proteggere la nostra Penisola anche nella giornata di domani, quando i cieli si presenteranno inizialmente soleggiati su gran parte delle Regioni; qualche acquazzone a ciclo diurno potrebbe interessare durante il pomeriggio i settori montuosi, ma in rapido assorbimento serale. Da segnalare un graduale aumento della nuvolosità da Ovest dalla sera, sintomo di un cambio circolatorio imminente. Nella giornata di Pasquetta, infatti, i cieli si presenteranno diffusamente grigi, per il transito di nubi prevalentemente medio-alte; un calo del campo barico, dovuto al transito di una saccatura sull’Europa, favorirà l’ingresso di una debole perturbazione anche sull’Italia. Pochi, tuttavia, i fenomeni previsti, se non locali piogge nel pomeriggio tra Liguria e centrali tirreniche.

Oggi e domani ancora caldo, poi calo delle temperature

Meteo Italia – Nella giornata odierna ed in quella di domani, Pasqua, farà ancora caldo per il periodo su tutta l’Italia; le temperature tenderanno a portarsi rapidamente al di sopra dei +20°C nelle prossime ore diurne, con i valori massimi che sulla Pianura Padana saranno diffusamente compresi tra +22 e +24°C, con punte locali anche di +26/+27°C. Farà caldo anche sulle zone interne e basso collinari tirreniche, Metaponto, cosentino e Puglia, anche in questo caso con massime prossime ai +22/+24°C. Da Martedì si volterà pagina, grazie alla discesa di una saccatura artica sull’Est Europa e Comparto Balcanico; correnti più fresche riusciranno a lambire anche l’Italia, portando un diffuso calo delle temperature nel corso della prossima settimana, quando torneranno ad oscillare attorno le medie stagionali. Tuttavia sarà solo una breve parentesi, poi la prima ondata calda di stagione potrebbe raggiungere il Mediterraneo.