METEO ITALIA – locali PIOGGE nei prossimi giorni, poi passaggio PERTURBATO

Anticiclone più debole e correnti umide, ecco qualche pioggia in Italia

Nessuna vera perturbazione ancora per questo mese di novembre 2020, la situazione sinottica sull’Europa sembra però che stia pian piano cambiando. L’alta pressione è ancora presente tra Mediterraneo ed Europa orientale ma il suo domino non è più assoluto e i valori di geopotenziale decisamente in calo. Nella giornata di oggi avremo ancora condizioni meteo stabili in Italia anche se qualche debole pioggia potrebbe interessare la Liguria e occasionalmente la Romagna. Sul resto della Penisola attenzione alle nebbie e alle nubi basse specie su Pianura Padana e zone interne del Centro. Temperature che tra ieri e oggi hanno subito un modesto calo riportandosi su valori in linea con le medie del periodo da Nord a Sud. Prossima settimana che sotto il profilo meteo si preannuncia invece più movimentata ma ancora affetta da grande incertezza.

Meteo weekend: ancora deboli piogge, poi peggioramento organizzato

Durante il prossimo weekend in Italia le condizioni meteo saranno stabili ma qualche pioggia potrebbe comunque bagnare alcune regioni. Una blanda saccatura depressionaria dovrebbe infatti attraversare la nostra Penisola portando nuvolosità a tratti anche compatta e localmente associata a pioviggini intermittenti. Dopo il fine settimana possibile transito di un fronte perturbato più organizzato. Nella giornata di Sabato queste potrebbero interessare soprattutto le coste tirreniche dalla Liguria alla Campania. Entro la notte tra Sabato e Domenica qualche pioviggine anche sulle zone interne di Toscana, Umbria e Lazio. Anche Domenica molte nuvole sulle regioni tirreniche con piogge debole intermittenti. Locali fenomeni anche al Sud ed in particolare su Puglia, Calabria e Sicilia orientale. Tra Domenica e Lunedì poi un peggioramento meteo più organizzato potrebbe giungere sul Mediterraneo.

Rapido passaggio perturbato con maltempo specie al Centro-Sud

A differenza di quanto visto ad ottobre, il mese di novembre fin qui si è rivelato molto secco e anche piuttosto mite, non disattendendo per altro molte delle proiezioni stagionali. Adesso l’anticiclone sembra in fase di indebolimento e una maggiore ondulazione del fronte polare potrebbe portare entro l’inizio dell’ultima decade di novembre diversi peggioramenti meteo anche intensi, primi freddi possibili entro la terza decade del mese. Per i principali modelli si potrebbe avere un assaggio di maltempo già all’inizio della prossima settimana quando la nostra Penisola si troverà sul bordo orientale dell’alta pressione e un fronte perturbato potrebbe scorrere da nord-ovest verso sud-est. Rapido passaggio instabile con piogge e acquazzoni che interesserebbero soprattutto il Centro-Sud. Temperature in calo ma su valori in linea con le medie del periodo. Maltempo anche di stampo invernale a seguire in Italia?