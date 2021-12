METEO ITALIA – maltempo a ripetizione con FREDDO e NEVE almeno fino al weekend, anche in pianura

Confermata la neve in pianura nel giorno della Festa dell’Immacolata

Giornata odierna con residue precipitazioni al Sud ma un profondo vortice depressionario si muove già dalle Isole Britanniche verso l’Europa. Confermato il peggioramento meteo nel giorno dell’Immacolata con neve in pianura al Nord. Fenomeni in arrivo a partire dalle regioni di Nord-Ovest con neve che non dovrebbe faticare a raggiungere le quote pianeggianti specie su Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale. Fiocchi a quote molto basse, a a tratti misti a pioggia, possibili anche su Liguria, Veneto e Friuli. Neve a quote di montagna sulle regioni del Centro.

Maltempo invernale a ripetizione sull’Italia con freddo e neve fino al weekend

Il peggioramento meteo in arrivo domani sarà solamente il primo e almeno fino al secondo weekend di dicembre freddo e neve continueranno ad essere i protagonisti in Italia. La stagione invernale è appena iniziata ma il mese di dicembre si sta rivelando già molto dinamico. Espansione dell’anticiclone sul Mediterraneo non pervenuta nel breve e medio periodo mentre potrebbe farsi largo tale ipotesi a partire da metà mese grazie anche un ricompattamento del vortice polare.

Gelate anche in pianure nei prossimi giorni con temperature sotto media

Rialzo termico previsto nelle prossime ore e nella giornata di domani al Centro-Sud mentre le temperature saranno già in calo al Nord. Tra Giovedì e Venerdì ecco che l’aria più fredda avrà raggiunto tutta la Penisola portando temperature anche di 2-4 gradi al di sotto delle medie del periodo. Condizioni meteo instabili che interesseranno soprattutto il Centro-Sud con neve anche sotto i 1000 metri. Gelate possibili sulle pianure del Nord. Nuovo impulso polare in vista del weekend.

