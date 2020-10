METEO ITALIA – Maltempo al capolinea, arriva l’OTTOBRATA con tempo stabile, ma anche NEBBIE e nubi basse

Meteo in miglioramento, la situazione sinottica

Meteo Italia– Dopo una settimana caratterizzata dal maltempo, le condizioni meteorologiche risultano decisamente più stabili sull’Italia. L’affondo sul vicino Atlantico di una saccatura nord europea, sta favorendo l’espansione di un promontorio anticiclonico verso la Penisola Iberica e la Francia; l’aumento del campo barico interessa anche il Mediterraneo centrale, dove il tempo è tornato stabile a partire dalle regioni occidentali. Una vasta depressione a carattere freddo è incentrata sulla Scandinavia, pilotando correnti fredde per il periodo fin verso il centro Europa. Vediamo cosa ci attende in Italia oggi e nei prossimi giorni.

Meteo Italia tra schiarite e residui disturbi

Come anticipato, le condizioni meteo sull’Italia risultano in deciso miglioramento. L’aumento del campo barico ha favorito ampie schiarite già dalla giornata di sabato sulle regioni settentrionali, estendendosi nella giornata odierna anche al centro Italia. Qualche disturbo è ancora atteso nelle prossime ore sulle zone interne del sud Italia, ancora parzialmente interessate da una residua circolazione instabile; nubi sparse alternate a schiarite si osserveranno su gran parte delle regioni meridionali, con occasionali acquazzoni sul nord della Puglia e le zone interne tirreniche di Basilicata e Calabria. Nebbie e dense foschie al primo mattino in Pianura Padana e valli del centro. Temperature in graduale ripresa nei valori massimi, seppur ancora diffusamente inferiori le medie stagionali.

Prossima settimana in compagnia dell’anticiclone, arrivo l’ottobrata!

Meteo Italia– Il deciso miglioramento che sta interessando l’Italia in questa giornata di domenica, sarà solo l’inizio di una fase più asciutta e stabile. L’espansione del promontorio anticiclonico in atto sull’Europa sudoccidentale, raggiungerà anche l’Italia nel corso della prossima settimana. L’alta pressione di origine nord africana proteggerà l’Italia dalle umide e piovose perturbazioni atlantiche, garantendo tempo stabile su tutte le regioni per gran parte della settimana. Infiltrazioni umide nei bassi strati e valori pressori in deciso aumento sono alla base dell’arrivo di nubi basse e nebbie nei prossimi giorni su alcune regioni italiane; vediamo nella prossima pagina maggiori dettagli.