METEO ITALIA – MALTEMPO con piogge e NEVE fino a bassa quota, nei prossimi giorni attesa fino in PIANURA; i dettagli

Meteo: nucleo artico determina una fase invernale, la situazione

Buongiorno e buon Santo Stefano a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Le festività natalizie hanno portato una nuova fase di maltempo sull’Italia, con temperature nelle ultime ore in picchiata su molte regioni italiane. La causa è da imputare ad un impulso di matrice artica in transito sul Mediterraneo centrale, collegato ad un nucleo d’aria fredda attualmente posizionato tra la Sardegna ed il medio Tirreno. Dopo la neve che ha raggiunto localmente le zone di pianura dell’Emilia nella scorsa notte, attualmente l’aria fredda si sta estendendo anche alle regioni centrali ed entro la fine del giorno anche a parte di quelle meridionali. Vediamo nel dettaglio che tempo ci attende per oggi ed i prossimi giorni.

Oggi maltempo al centro-sud, migliora al nord

Meteo Italia – Le condizioni meteo di questa prima parte del mattino sono caratterizzate da ampie schiarite sulle regioni settentrionali, salvo residui fenomeni sulla Romagna, nevosi a partire dai 300-500 metri. Il vortice di bassa pressione in azione tra Sardegna e medio Tirreno determina rovesci irregolari sulle regioni centrali e sulla Sardegna, con quota neve attualmente compresa tra i 600 metri e gli 800 metri, mentre nubi diffuse con piogge estese interessano le regioni meridionali e la Sicilia. Nella seconda parte di giornata quota neve attesa in ulteriore calo sulle regioni centrali, con fiocchi possibili a partire dai 500-700 metri tra Umbria, Marche, Abruzzo e Toscana centro-meridionale, fino a scendere attorno ai 400 metri della tarda sera-notte sui settori adriatici ed Appennino Umbro. Fenomeni diffusi al sud, ma con quota neve più elevata ed attorno agli 800-1100 metri dell’Appennino Campano-Molisano, fino ai 1400-1600 metri di quello Calabro.

Domani nuovo peggioramento, neve fino in pianura al nordovest

Dopo il momentaneo miglioramento atteso nella giornata odierna, un nuovo peggioramento raggiungerà entro la fine del giorno di domani il nord Italia. Una perturbazione in arrivo dalla Francia raggiungerà il nordovest Italia già nel corso della serata, con primi deboli fenomeni in estensione nottetempo a tutte le regioni settentrionali. Date le temperature particolarmente rigide, la neve è attesa fino le zone di pianura di Piemonte, Emilia, Lombardia, Veneto, entroterra ligure e fondovalle alpini. Tempo in momentaneo miglioramento al centro-sud, salvo residui fenomeni al mattino sulle regioni meridionali. A seguire nuovo intenso peggioramento, con neve in pianura al nord e nubifragi al centro.