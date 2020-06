METEO ITALIA – Maltempo con piogge e temporali: Protezione Civile emette nuova allerta meteo. Zone colpite

Perturbazione in transito in Italia

La nostra penisola resta nel mirino dell’instabilità e ancora per questa settimana saranno da mettere in conto numerosi rovesci e temporali. Condizioni meteo votate all’instabilità sull’Italia con diverse occasioni per piogge e temporali anche piuttosto intensi. Il meteo sull’Italia potrebbe restare dinamico sin oltre il 20 giugno proponendo più volte occasioni per piogge e temporali. Nel corso delle ultime ore sono stati moltissimi i temporali e le grandinate che hanno interessato l’Italia, veri e propri nubifragi che hanno risparmiato davvero poche regioni e anche per la giornata di domani le cose non andranno meglio. Ancora una volta saranno numerose le regioni che dovrnanno fare i conti con piogge e temporali anche grandinigeni. Di seguito la nuova previsione e allerta della Protezione Civile proprio per la giornata di domani, martedì 16 giugno 2020.

Previsione della Protezione Civile

Vediamo nel dettaglio le previsioni della Protezione Civile per la giornata di domani. Precipitazioni: – sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su settori occidentali di Piemonte, settori meridionali di Umbria e Marche, settori orientali ed interni del Lazio, su Abruzzo, Molise, settori interni della Campania e su Basilicata e Puglia, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati; – isolate, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone peninsulari, con quantitativi cumulati deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: nessun fenomeno significativo. Venti: localmente forti nord-occidentali su Sardegna, Sicilia e localmente sulla Calabria, in attenuazione pomeridiana. Mari: localmente molto mossi i bacini occidentali, con moto ondoso in graduale attenuazione.

Allerta meteo per domani

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Bacino Basso del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacini Tordino Vomano, Marsica, Bacino Alto del Sangro. Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-C, Basi-B, Basi-E2, Basi-E1, Basi-D. Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro. Piemonte: Val Sesia, Cervo e Chiusella, Toce, Pianura Cuneese, Pianura Torinese e Colline, Pianura settentrionale. Puglia: Salento, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica. Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Bacino Basso del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacini Tordino Vomano, Marsica, Bacino Alto del Sangro. Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro. Puglia: Salento, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica. Umbria: Chiascio – Topino.