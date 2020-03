METEO ITALIA – MALTEMPO con PIOGGE, TEMPORALI e NEVE, ecco i dettagli

Maltempo con piogge e temporali al Centro-Sud e Sicilia

Un saccatura giunta dal Nord Europa, sul bacino del Mediterraneo centrale, insisterà nella giornata odierna determinando condizioni meteo instabili ed a tratti di locale maltempo sull’Italia; il vortice di bassa pressione al suolo presente sul Tirreno meridionale, traslerà lentamente verso levante nel corso della giornata, raggiungendo il basso Adriatico durante la fine del giorno. Piogge sparse saranno presenti su gran parte delle Regioni meridionali e Sicilia, con temporali possibili tra il pomeriggio e la sera sulle coste tirreniche di Sicilia e Calabria. Instabilità che tenderà ad accentuarsi nelle prossime ore anche sulle Regioni centrali, complice i maggiori contrasti termici tra il riscaldamento del suolo con l’aria fredda presente in quota ( -28°C a 500 hPa); rovesci ed occasionali temporali potranno svilupparsi tra Lazio, Umbria e Toscana centro-meridionale nel corso del pomeriggio, mentre i fenomeni risulteranno più diffusi tra Marche ed Abruzzo. Tempo stabile al Nord, salvo residui fenomeni sulla Romagna.

Neve lungo l’Appennino, localmente sotto ai 1000 metri

Aria fredda giunta nelle ultime ore favorirà la caduta della neve nel corso delle prossime ore lungo l’Appennino; in particolare i fiocchi si spingeranno fino a 800-900 metri sul settori Tosco-Romagnolo e delle Marche settentrionale, in attenuazione dal tardo pomeriggio. Quota neve inizialmente a partire dai 1100-1300 metri al Centro-Sud, fino ai 1400 metri di Calabria e Sicilia, ma in calo nella seconda parte di giornata fino agli 800 metri di Abruzzo e Molise dalla tarda sera/notte ed attorno ai 900-1100 metri dell’Appennino Campano-Lucano.

Temperature in calo, specie nei valori minimi

Le temperature subiranno un calo nella giornata odierna per quanto riguarda i valori massimi dei settori adriatici e del Sud Italia, con massime mediamente inferiori ai +15°C; temperature minime di domani, invece, attese in diffusa flessione, più marcata al Nord e zone interne del Centro dove localmente potrebbero portarsi vicini allo zero durante le ore notturne.