METEO ITALIA – MALTEMPO con TEMPORALI, piogge e brusco calo della quota NEVE; ecco quando e dove

Meteo in peggioramento al nord – Le prime avvisaglie del cambio circolatorio si osservano già sulla Liguria di Levante ed alta Toscana, dove le umide masse d’aria dai quadranti sudoccidentali addossano nubi ed occasionali deboli piogge o acquazzoni localizzati; nubi in transito anche nel Friuli-Venezia Giulia e sul Piemonte sudorientale, mentre splende prevalentemente il sole sul resto d’Italia. Il fronte freddo, tuttavia, si sta già addossando all’Arco Alpino occidentale, portando un deciso peggioramento del tempo dal tardo pomeriggio-sera sulle regioni settentrionali ; piogge e temporali in sviluppo tra Liguria e settori meridionali di Piemonte e Lombardia nel corso della serata, con maltempo nottetempo su gran parte del nord. Quota neve in brusco calo, con i fiocchi che dagli attuali 2000 metri si porteranno nottetempo fino ai 1300-1500 metri. Peggiora anche tra Toscana, Umbria e Lazio, con fenomeni moderati e locali temporali nel corso della notte.

Meteo Italia – Buongiorno e buon inizio di weekend a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Dopo una breve pausa anticiclonica, le condizioni meteorologiche sono attese in nuovo deciso peggioramento sul nostro Paese. L’anticiclone delle Azzorre rimane confinato sul Vicino Atlantico, estendendosi nelle ultime ore verso latitudini più settentrionali; di conseguenza una vasta saccatura si è distesa dal nord Europa verso le Nazioni centrali europee, pronta a fare il suo ingresso sul Mediterraneo centrale tra la prossima notte e la giornata di domani. Maltempo in arrivo con piogge, temporali e neve sulle Alpi fin sotto i 1500 metri. Vediamo i dettagli.

Maltempo prolungato e temperature sotto la media sull’Italia

Secondo i principali modelli matematici, la fase ferita barica che si verrà a creare sull’Europa ed il bacino del Mediterraneo sarà difficile da rimarginare; il maltempo sarà piuttosto prolungato sull’Italia, accompagnandoci per gran parte della prossima settimana. Un flusso più freddo dal nord Europa alimenterà la vasta ciclogenesi, pilotando frequenti impulsi instabili verso l’Italia, con le nevicate che nei prossimi giorni potranno interessare anche parte dell’Appennino. Al momento non si vede un’imminente via d’uscita dal maltempo, con la fase tardo autunnale che potrebbe tenerci in compagnia per i prossimi 7-10 giorni. Rimanete aggiornati con i prossimi editoriali!