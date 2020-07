METEO ITALIA – Maltempo con forti temporali pronto a colpire la penisola: Protezione Civile diffonde nuova allerta, zone interessate

Nuovo rapido peggioramento al nordest

Condizioni meteo in rapido sensibile peggioramento al nordest dove nel corso delle prossime ore (soprattutto nottata) la coda di una perturbazione porterà violenti temporali associati a locali grandinate. La perturbazione lambirà il nord-est dell’Italia, portando temporali anche forti su molte zone, con possibili grandinate anche nelle località costiere, specie tra Friuli, Veneto e Romagna. Come riportato in apposito editoriale, il tutto sarà molto veloce ma i fenomeni potrebbero essere anche molto violenti e accompagnati da un rinforzo della ventilazione da nord-est, soprattutto lungo l’Adriatico centro-settentrionale. Di seguito sono riportate la previsione della Protezione Civile e la successiva allerta meteo. Anche per domani infatti allerta gialla in diverse zone.

Previsione della Protezione Civile

Precipitazioni: isolate residue, anche a carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna e settori costieri di Veneto e Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in generale sensibile diminuzione al Nord, localmente marcata; massime in locale sensibile calo al Centro, in locale sensibile aumento al Sud. Venti: forti orientali, con raffiche di burrasca, sulle coste adriatiche centro-settentrionali, in attenuazione pomeridiana; forti orientali su Toscana, Emilia-Romagna e settori appenninici centro-settentrionali; forti di maestrale con locali rinforzi fino a burrasca sulla Sardegna, specie sui settori meridionali; forti settentrionali su Puglia e localmente sui settori appenninici della Campania. Mari: agitato il Mare di Sardegna, in attenuazione dalla tarda sera. Molto mossi, temporaneamente agitati, il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia e l’Adriatico centro-settentrionale, quest’ultimo in attenuazione pomeridiana. Tendente a molto mosso l’Adriatico Meridionale.

Allerta meteo per domani

Vediamo ora dove sarà valida l’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile sempre per la giornata di martedì. Per la giornata di domani, Martedì 7 luglio 2020: ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene. Lombardia: alcamonica, Laghi e Prealpi orientali. Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano, Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Alto Piave.