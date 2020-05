METEO ITALIA – MALTEMPO imminente con PIOGGE in ITALIA, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, ecco le città interessate

Emergenza siccità in Italia

E’ ormai sempre più attuale l’emergenza climatica che interessa la nostra Penisola a causa di prolungati periodi di siccità che si alternano solo a fugaci ondate di maltempo. Tutti i capoluoghi regionali infatti in questo 2020 si trovano a registrare un deficit pluviometrico che talvolta risulta anche ingente, come abbiamo maggiormente approfondito all’interno di un apposito editoriale. Tale situazione, ha portato addirittura le prime invasioni di locuste nella giornata di oggi martedì 12 maggio in Sardegna, provocando danni irrimediabili.

Oggi residuo maltempo al nordest, più sole al centro-sud, con temperature sopra la media

Nella giornata odierna si è osservata e si osserva tutt’ora non solo dal satellite, ma anche dal radar meteorologico, residua instabilità che colpisce le regioni nordorientali, con fenomeni di debole o al più moderata intensità e solo sporadicamente intensi. Gli accumuli risultano tuttavia abbastanza deboli, mentre sul resto delle regioni settentrionali il tempo si mostra nettamente più asciutto nonostante la nuvolosità. Al centro-sud invece molto meglio grazie agli effetti portati dall’Alta pressione di matrice africana: non solo i cieli risultavano e risultano in prevalenza sereni, ma anche le temperature in alcuni casi superano la media di alcuni gradi.

Domani ancora qualche nota di maltempo

L’azione di una vasta area depressionaria che colpisce i settori europei più occidentali, porterà qualche effetto anche sulla nostra Penisola, in particolare sulle aree a nord. Un fronte perturbato investirà infatti dalla tarda mattinata dapprima le regioni nordoccidentali e in successiva estensione verso il resto di quelle settentrionali, con piogge perlopiù di moderata intensità. Qualche rovescio atteso anche sull’alta Toscana. Altrove la nuvolosità sarà anche piuttosto presente, ma il tempo rimarrà asciutto e le temperature comunque decisamente elevate, fino a +35°C sul versante tirrenico della Sicilia.