METEO ITALIA – MALTEMPO in arrivo con piogge e temporali, ecco dove

Flusso umido al Nord con piogge in atto, più sole al Sud

Ultimo giorno della settimana che vedrà l’anticiclone ritirarsi sempre di più verso le nostre regioni meridionali dove anche oggi il sole sarà prevalente. Flusso umido dai quadranti sud-occidentali sempre più incalzante invece sulle regioni del Nord dove al momento le condizioni meteo si presentano instabili con molte nuvole e deboli pogge sparse al Nord-Ovest. Nel corso delle prossime ore piogge e acquazzoni si estenderanno a tutte le regioni settentrionali risultando generalmente di debole o moderata intensità. Nuvolosità in progressivo aumento anche sulle regioni del Centro e sulla Sardegna con deboli piogge possibili dalla serata specie su Toscana, Umbria e Marche. Temperature sopra le medie del periodo specie al Centro-Sud con massime fino a +25/26 gradi sulle Isole Maggiori.

Inizio del weekend con MALTEMPO, ecco dove piogge e temporali

Nella giornata di domani la saccatura atlantica in avvicinamento da ovest attraverserà l’Italia portando un netto peggioramento meteo con piogge e temporali che interesseranno buona parte della Penisola. Il weekend inizierà così con una giornata di Sabato all’insegna dell’instabilità. Piogge e acquazzoni sparsi si concentreranno soprattutto al Nord-Est e sulle regioni del Centro mentre al Sud il tempo sarà ancora asciutto. Miglioramento delle condizioni meteo invece al Nord-Ovest nel corso della giornata. Tra la sera e la notte qualche pioggia raggiungerà anche il Sud Italia ma le condizioni meteo vireranno verso un temporaneo miglioramento generale. Giornata di Domenica piuttosto tranquilla ma dalla serata qualche pioggia si riaffaccerà al Nord-Ovest, preludio di un nuovo intenso peggioramento meteo in arrivo con l’inizio della settimana.

Prossima settimana con intensa perturbazione atlantica, il maltempo non molla

Dopo la perturbazione del weekend i modelli sono ormai piuttosto concordi per il transito di una nuova e più profonda saccatura atlantica. Il modello GFS mostra per l’inizio della prossima e ultima settimana del mese un nuovo impulso perturbato verso l’Italia con maltempo severo e calo delle temperature. Si tratterebbe sempre di una perturbazione atlantica ma con aria più fredda al seguito e dunque in grado di portare copiose nevicate sulle Alpi. La fase di maltempo interesserà dapprima il Centro-Nord con locali nubifragi e neve fino a quote medie. Precipitazioni che entro la metà della settimana raggiungerebbero anche le regioni meridionali con temporali anche intensi. Temperature in calo anche di 6 gradi al di sotto delle medie del periodo specie sui settori occidentali. Tendenza meteo per Halloween e Ognissanti: super anticiclone in arrivo?