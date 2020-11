METEO ITALIA: maltempo nel weekend, CROLLO delle TEMPERATURE a seguire?

Alta pressione in Italia ma ancora locale maltempo

Come anticipato nei precedenti editoriali un campo di al pressione si estende tra Mediterraneo centrale e Balcani con valori massimi al suolo intorno a 1030 hPa. Condizioni meteo più stabili in Italia ma con alcune eccezioni. Nella giornata di ieri infatti non sono mancati acquazzoni localmente anche a carattere di temporale o nubifragio specie sulla Sicilia. Anche nel corso della giornata odierna qualche pioggia sparsa potrà ancora interessare la bassa Calabria e la Sicilia sud-orientale. Sul resto dell’Italia avremo sole e nuvole ma in un contesto asciutto almeno fino alla giornata di Venerdì. Attenzione comunque alle nebbie soprattutto sulla Pianura Padana ma anche nelle vallate interne del Centro. Peggioramento meteo in vista per l’ultimo weekend del mese poi forse aria più fredda e un po’ di neve.

Tempo in peggioramento nel weekend, vediamo dove

Mentre l’alta pressione protegge la nostra Penisola, una saccatura depressionaria affonda sull’Europa occidentale portando un peggioramento meteo. A seguire saccatura in sprofondamento verso il nord Africa e poi in risalita sul Mediterraneo centrale durante l’ultimo weekend di novembre. Piogge e temporali in arrivo soprattutto sulle regioni del Sud dove potrebbero anche assumere carattere di nubifragio. Nella giornata di Sabato fenomeni soprattutto sulla Sardegna ma anche sulla Sicilia e probabilmente all’estremo Nord-Ovest, tra Liguria e Piemonte. Domenica il vortice depressionario potrebbe spostarsi ancora verso est portando maltempo soprattutto al Centro-Sud. Attenzione poi perché i principali modelli mostrano una goccia fredda con aria continentale a due passi dall’Italia e che nei primi di dicembre potrebbe anche raggiungerci.

Goccia fredda con neve per l’inizio del prossimo mese?

Pochi giorni ormai per l’avvio di dicembre e dell’inverno meteorologico, che ricordiamo inizia il primo del mese. Novembre si concluderà più mite del normale e, salvo poche eccezioni, anche mediamente più secco. L’ultimo aggiornamento del modello GFS questa mattina ipotizza l’arrivo di una goccia fredda da nord-est verso l’Italia, richiamata dal vortice depressionario in transito sul Mediterraneo centrale. Se confermato i primi giorni di dicembre potrebbero vedere un brusco calo delle temperature con valori anche di diversi gradi al di sotto delle medie del periodo. Non mancherebbe poi un po’ di neve soprattutto sui versanti orientali dell’Appennino centrale e meridionale. Meno concorde il modello europeo ECMWF che mostra un evoluzione meteo diversa con la goccia fredda sull’Europa orientale riassorbita dal flusso atlantico.