METEO ITALIA – MALTEMPO senza sosta, NUBIFRAGI e NEVE abbondante in montagna

Meteo Italia: Maltempo prolungato, la situazione

Meteo – Buongiorno e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Un’intensa fase di maltempo sta interessando l’Italia fin dall’inizio del mese di dicembre; l’anticiclone delle Azzorre si è posizionato a largo dell’Oceano Atlantico, lasciando libero il transito di frequenti impulsi instabili ed a tratti freddi sull’Europa meridionale, quindi l’Italia. Una vasta saccatura, seguita da masse d’aria polari-marittime, ha fatto il suo ingresso sul Mediterraneo centrale, determinando un’intensa fase di maltempo nelle ultime 24-36 ore al centro-nord, con venti burrascosi, neve abbondante e piogge localmente alluvionali. Vediamo i maggiori dettagli ed una tendenza per i prossimi giorni.

Nelle ultime ore piogge intense e neve abbondante in montagna

Meteo Italia – Nella giornata di ieri il maltempo ha colpito duro il nord Italia e la Toscana; le tese ed umide correnti meridionali hanno determinato piogge alluvionali sulle Prealpi Friulane, dove l’effetto stau ha portato ad accumuli giornalieri di oltre 350 mm. Temporali e forti piogge non hanno risparmiato la Toscana, così come la Liguria, mentre la neve si è spinta localmente fin verso i 200 metri tra basso Piemonte ed entroterra ligure nonché sull’Alto Adige; rimanendo sempre in tema di neve, gli accumuli sulle Alpi hanno localmente superato i 150 cm in appena 24 ore a partire dai 1500 metri di quota. Tra la tarda serata e la notte il fronte temporalesco è transitato anche sul Lazio, con piogge abbondanti in Ciociaria, dove localmente si superano i 100 mm dalla mezzanotte.

Meteo Italia: Prossime ore ancora piogge diffuse e rischio temporali

La vasta ciclogenesi di 995 hPa presente sul centro Italia, determinerà una giornata di domenica all’insegna del maltempo su gran parte dell’Italia. Attualmente piove diffusamente sul Triveneto e regioni centrali, mentre il fronte temporalesco transita su Campania e Sicilia. Nelle prossime ore il tempo si manterrà perturbato su gran parte dell’Italia, con piogge e temporali più abbondanti sulle regioni meridionali e Triveneto; previsti oltre 100 mm giornalieri ancora una volta sulle Prealpi Friulane. Un momentaneo graduale miglioramento è atteso al nordovest e Toscana. Il maltempo potrebbe interessare anche l’Immacolata? Vediamolo nella prossima pagina.