METEO ITALIA – Migliora, ma ATTENZIONE al flusso PERTURBATO in arrivo all’estremo SETTENTRIONE

METEO : nocciolo depressionario si allontana dall’Italia, torna il bel tempo anche al Nord

Buongiorno e bentrovati a tutti gli amici del Centro Meteo Italiano. La notte appena trascorsa ha visto il transito di un blando sistema depressionario in quota che ha portato locali temporali al Nord fin verso le aree di pianura. Già dalla prima parte della giornata di ieri si poteva apprezzare dalle immagini satellitari e dall’animazione del radar in tempo reale come i sistemi nuvolosi si facessero sempre più compatti nel nord del Friuli, per poi estendersi anche a Trentino e diversi settori della Lombardia. Questa mattina inoltre residui fenomeni stanno interessando il basso Piemonte, anche a carattere di acquazzone o temporale. Accumuli pluviometrici piuttosto elevati sono stati registrati sulla medio-alta Lombardia con punte di 50-60 millimetri tra Lecco e il milanese orientale. Tempo comunque in sensibile miglioramento in queste ore con l’anticiclone che tornerà prepotentemente a rimontare anche al settentrione portando generale stabilità. Ma attenzione a un flusso di correnti umide che porterà ancora temporali sui settori alpini della nostra penisola. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

METEO OGGI venerdì 26 giugno 2020, ulteriore miglioramento sull’Italia: disturbi presenti solo sui rilievi alpini

La giornata di oggi venerdì 26 giugno può essere considerata come la vera e propria consacrazione dell’esteso campo di alta pressione che sta avvolgendo già gran parte del Mediterraneo. Sin dalle prime ore di questa mattina ci attendiamo bel tempo e sole prevalente da nord a sud salvo residui fenomeni sul basso Piemonte per gli ultimi effetti del nocciolo depressionario in quota ormai in allontanamento dalla nostra Penisola. Anche il pomeriggio e la serata saranno caratterizzati da condizioni di prevalente stabilità atmosferica con possibilità di qualche acquazzone o breve fenomeno temporalesco sull’arco alpino oltre che a confine tra Marche, Abruzzo e Molise. Le precipitazioni tenderanno comunque a esaurirsi nella parte finale della giornata. Temperature attese generalmente stazionarie o in lieve e ulteriore aumento nei valori massimi, mentre la ventilazione si manterrà ancora una volta sul regime delle brezze locali su praticamente tutto il territorio italiano.

METEO DOMANI sabato 27 giugno 2020, aumento dell’instabilità al Nord: è il preludio all’arrivo del flusso atlantico

La giornata di domani vedrà un nuovo peggioramento del tempo in arrivo sugli estremi settori settentrionali del nostro Paese. Già, perchè nonostante il campo di alta pressione attraversi praticamente tutte le regioni italiane, lungo il settore più settentrionale inizierà a scorrere un intenso flusso umido e instabile pilotato dal profondo nocciolo depressionario che si fisserà sulle Isole britanniche. Questo movimento comporterà quindi il ritorno dei temporali sulle Alpi e sulle Prealpi con locali sconfinamenti sulle pianure piemontesi. Attenzione ai fenomeni che nel corso delle ore serali e notturne potranno risultare anche di forte intensità, mentre al primo mattino non sono esclusi locali temporali intorno all’area di Domodossola. Sul resto del Paese non sono previste grandi variazioni di rilievo, con le temperature che tenderanno ad effettuare un altro passetto verso l’alto, specie nei valori minimi.