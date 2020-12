METEO ITALIA – Miglioramento alle porte, con giornate soleggiate in arrivo; ecco le PREVISIONI

Situazione sinottica sull’Italia, ecco cosa sta accadendo

Buongiorno a tutti e buon fine settimana! L’ultimo impulso di stampo polare è in azione sull’Italia con un minimo depressionario di 997 hPa presente di fronte alla Toscana. Il lungo corridoio perturbato sta dando adito a precipitazioni sulla fascia Tirrenica, con piogge tra Liguria, Emilia, Toscana e Lazio. Tra mattino e pomeriggio il minimo richiamerà le correnti perturbate e di conseguenza permetterà alle piogge di palesarsi sulle regioni del sud Italia. Sono previste precipitazioni anche su Campania, Calabria e Sicilia, che saranno nel mirino del maltempo. Poi spazio a tempo più soleggiato da domani. Entriamo nel dettaglio delle previsioni meteo per il fine settimana!

Weekend diviso a metà ecco le previsioni

Weekend dunque caratterizzato da tempo instabile, che comunque si esaurirà rapidamente nel corso della giornata odierna. Le piogge come già anticipato si manifesteranno sui settori occidentali. In seguito le piogge coinvolgeranno anche le zone Appenniniche, tra Emilia e Toscana anche se risulteranno molto passeggere (con deboli nevicate in Appennino, a quote alto-collinari), la Toscana, i le zone costiere di Lazio e Campania. Poi tra pomeriggio e sera un minimo di bassa pressione permetterà alle piogge di manifestarsi tra settori peninsulari meiridionali e la Sicilia. Domenica sarà una giornata molto più soleggiata e stabile, grazie al ritorno di un promontorio anticiclonico sul nostro territorio.

Domani diffuso miglioramento: torna il sole sull’Italia

La giornata di Domenica volgerà ad un generale miglioramento, in quanto tornerà a splendere il sole dapprima sulle regioni settentrionali. Un timido cuneo altopressorio si mostrerà sul territorio italico, facendosi strada dal nord-Africa. Ergendosi apporterà tempo soleggiato con un temporaneo aumento delle temperature specialmente in quota. Lo zero termico di conseguenza subirà un incremento poderoso innalzandosi non poco. Attenzione dunque anche alla possibilità di valanghe e slavine sia sulle Alpi che sull’Appennino, causato da questo aumento delle temperature. Vediamo le ipotesi per la settimana prossima quali saranno!