METEO ITALIA – molte nubi e qualche PIOGGIA, ma sono in arrivo FREDDO e NEVE

Tempo in graduale peggioramento sull’Italia, molte nubi e qualche pioggia

Meteo Italia in graduale peggioramento in questa giornata di Domenica 22 Marzo, per un calo del campo barico e la concomitante presenza di una blanda circolazione ciclonica sui bacini meridionali italiani. I cieli si presentano nuvolosi su gran parte delle Regioni, seppur con scarsi fenomeni; deboli quanto locali piogge sono in atto su Calabria, Campania centro-meridionale e settori Prealpini, con la neve che cade sulle Alpi attorno ai 1200-1400 metri, fatta eccezione per le Alpi Carniche dove localmente i fiocchi scendono attorno agli 800 metri. Seconda parte di giornata mediamente invariata, con molte nubi e locali acquazzoni sul basso Lazio, Sicilia e Basilicata. Ma attenzione alla notte, quando l’aria fredda farà il suo ingresso dalla porta della Bora!

Aria artico-continentale pronta ad invadere l’Italia dalla prossima notte!

Meteo Italia – L’ondata di freddo annunciata nei giorni scorsi è ormai imminente; l’aria artico-continentale ha ormai raggiunto gran parte dell’Europa centro-orientale e si sta addossando in queste ore all’Arco Alpino centro-orientale. Nel corso della giornata farà il suo ingresso dalla porta della Bora, estendendosi alle Regioni settentrionali e del medio Adriatico entro la fine del giorno, riportando condizioni meteo invernali sull’Italia. Alta pressione posizionata tra comparto baltico-scandinavo e Russia settentrionale rimarrà ben radicata anche nei prossimi giorni, alimentando il “fiume” d’aria gelido verso l’Italia, quando nella giornata di Martedì è atteso un vortice instabile che porterà ancor più giù le temperature e nevicate a ridosso delle coste adriatiche.

Temperature in forte calo ad inizio settimana, anche di oltre 10°C

L’aria in arrivo dall’Est Europa sarà di estrazione artico-continentale, quindi molto fredda non solo in quota, ma anche nei bassi strati. Già da domani si osserverà un brusco calo delle temperature, quando al Centro-Nord, fatta eccezione per il Lazio, i valori massimi difficilmente supereranno i +10°C; rispetto ai valori attuali, quindi, si perderanno localmente oltre 10°C. Possibili gelate al mattino in Val Padana e zone interne del Centro tra Martedì e Mercoledì, mentre i valori massimi in montagna si manterranno al di sotto degli 0°C.