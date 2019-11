Protezione Civile sta diramando l’allerta meteo: sfuriata di nubifragi sta per investire tutte queste città. Lista

A partire dalle prime ore della giornata di domani giovedì 7 novembre, rovesci residui saranno ancora attivi su molti settori meridionali, tra cui sono presenti quelli siciliani, calabresi, campani e pugliesi, soprattutto le zone costiere. Nel corso del pomeriggio successivamente il maltempo tornerà a sferzare su alcune regioni tirreniche come la Toscana e la Liguria in estensione verso settentrione coinvolgendo anche la Lombardia e il Piemonte entro serata. Questo grazie ai primi spiragli instabili di una nuova perturbazione alle porte dell’ Italia proveniente dai quadranti nordoccidentali.

Nella giornata odierna grazie ad un ulteriore spinta verso meridione delle correnti atlantiche che già ieri avevano interessato le regioni centro-settentrionali con diffusa instabilità e forti raffiche di vento, il maltempo si è esteso anche sulle regioni meridionali, con piogge a tratti anche intense in Sicilia, Puglia e in Calabria. Ancora qualche rovescio al centro-nord dove a spiccare ancora una volta sono stati le forti raffiche di vento diffusamente oltre i 50km/h.

Riassunto brevemente il quadro meteorologico italiano delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Sicilia nord-orientale, Calabria meridionale e Puglia salentina e dal pomeriggio su Liguria centro-orientale ed alta Toscana, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte settentrionale e meridionale, Lombardia settentrionale, Emilia-Romagna centro-occidentale, settori costieri della Toscana centro-meridionale, Sardegna occidentale, Sicilia centrale e meridionale, resto di Calabria, su Basilicata ionica e Puglia centrale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, su Triveneto, resto di Lombardia, Liguria e Piemonte, su Valle d’Aosta, Appennino romagnolo, Toscana orientale, Sicilia occidentale, Campania meridionale e resto di Basilicata, con quantitativi cumulati deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in sensibile diminuzione sui settori ionici peninsulati e sulla Puglia centro-meridionale. Venti: localmente forti nord-occidentali su Sicilia e Calabria, sud-occidentali su Sardegna, Toscana e Liguria di Levante, settentrionali sulla Puglia. Mari: molto mossi i bacini meridionali, il Mar di Sardegna, il Mar Ligure ed il Tirreno meridionale. Fonte: http://www.protezionecivile.gov.it/home.

Allerta arancione, ecco dove

Sulla base di quanto scritto nel bollettino che vi abbiamo riportato nel precedente paragrafo, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Giovedì 7 novembre 2019: MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE: Campania: Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale. Emilia Romagna: Bacini emiliani centrali, Bacini emiliani orientali. Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Basilicata: Basi-E2, Basi-E1. Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale. Puglia: Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica. Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Orientale, versante ionico, Centro-Settentrionale, versante tirrenico. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale. Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Alta Irpinia e Sannio, Piana Sele e Alto Cilento, Tanagro. Emilia Romagna: Bacini romagnoli, Bacini emiliani centrali, Bacini emiliani occidentali, Bacini emiliani orientali. Puglia: Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica. Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Orientale, versante ionico, Centro-Settentrionale, versante tirrenico. Umbria: Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere, Chiascio – Topino.

Interessati quindi dall’allerta tutti i capoluoghi della Campania, della Calabria, dell’Umbria e i seguenti: Lecce, Brindisi, Taranto, Bari, Messina, Catania, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa, Agrigento.