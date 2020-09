METEO – ITALIA nel mirino del violento MALTEMPO, la Protezione Civile dirama ALLERTA su diverse regioni e città, ecco quali

Ancora piogge e temporali su alcune zone centrali d’Italia

Le condizioni meteo appaiono ancora piuttosto perturbate sulla nostra Penisola questa sera, anche se nelle prossime ore i fenomeni potrebbero tendere ad una attenuazione in un contesto dunque che rimarrà sempre perturbato. In particolare, piogge e temporali stanno ancora colpendo le zone interne della Toscana (dopo aver colpito i settori costieri), dove è attiva un’allerta meteo diramata dal Dipartimento della Protezione Civile già dalla giornata di ieri. Temporali in formazione anche sui settori costieri dell’alto Lazio. Acquazzoni e temporali anche sulle Marche, sull’Umbria e sulla bassa riviera romagnola.

Affondo perturbato verso l’Italia

Le condizioni meteo sono volte ad un visibile peggioramento sulla nostra Penisola quest’oggi a causa di un affondo perturbato di origine atlantica sul Mediterraneo occidentale che lambisce anche l’Italia. In particolare, una goccia fredda che fino a ieri ha insistito tra la Penisola iberica e la Francia portando piogge eccezionali e alluvioni nelle zone meridionali di quest’ultima, è venuta riassorbita dalla saccatura principale che ha esteso i suoi effetti verso lo stivale. Il maltempo si sta dunque estendendo ulteriormente verso oriente, con fenomeni diffusi sul versante adriatico marchigiano e romagnolo. L’estate è ai ferri corti.

Domani ancora maltempo

Fin dalle prime ore della giornata di domani lunedì 21 settembre saranno piuttosto evidenti gli effetti portati al suolo dall’azione dell’affondo perturbato di cui prima con piogge persistenti sulla Toscana interna, con la formazione di piccoli e diversi sistemi temporaleschi sul medio versante tirrenico. Acquazzoni e temporali faranno ingresso dal mare e colpiranno soprattutto il Lazio, in successiva estensione già dalla tarda mattinata verso le zone interne e il settore adriatico. Coinvolto parzialmente il sud in particolare la Campania, il Molise e il foggiano. Celle temporalesche sparse al nord e sviluppo di temporali pomeridiani favoriti da una componente orografica lungo l’Appennino centro-settentrionale. Fenomeni in attenuazione in serata con residuo maltempo sull’alto Piemonte e alta Lombardia. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.