METEO – ITALIA nella CANICOLA, attualmente raggiunti +40°C in queste città

Anticiclone Africano a tutta forza sull’Italia

Buon pomeriggio a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Stiamo vivendo una seconda parte di giornata di “fuoco” sull’Italia; come anticipato nell’editoriale del mattino, anche oggi si stanno raggiungendo i +40°C in alcune regioni d’Italia. La causa è da imputare all’anticiclone africano, che negli ultimi giorni si è insediato sul Mediterraneo centro-occidentale, determinando un’intensa ondata di caldo da nord a sud. Laddove le temperature risultano meno elevate, c’è da fare i conti con l’afa a causa di tassi d’umidità anche del 50-60%; vediamo nel prossimo paragrafo le temperature attuali in Italia ed i picchi previsti per le prossime ore.

Temperature massime oltre i +40°C su Sicilia e Sardegna

La canicola africana si fa sentire anche nella giornata odierna su gran parte dell’Italia. La bolla d’aria calda abbraccia praticamente tutte le regioni, ma con le temperature in quota più elevate, isoterme fino a +25°C 1500 metri, sulle due Isole Maggiori; ed è proprio sulle zone meridionali di Sardegna e Sicilia che attualmente si registrano valori di +40°C, come testimoniano i +40.5°C di Segariu ( provincia del Sud Sardegna), i +40.3°C di Asuni ( Oristano). Si sfiorano i +40°C anche nell’entroterra cagliaritano e nelle coste meridionali della Sicilia, ma sono decisamente rilevanti i +38.1°C di Caltanissetta, a circa 500 metri di quota. Nelle prossime ore saranno possibili picchi fino a +42°C, con +40°C previsti anche sulla città di Cagliari grazie anche alle secche correnti Nordoccidentali che oggi soffiano sulla città sarda.

Caldo anche sul resto d’Italia, punte di +38/+39°C

Non solo le due Isole Maggiori, ma il gran caldo non risparmia anche il resto dell’Italia. In particolare sulla Pianura Padana attualmente le temperature sono comprese tra i +32°C ed i +35°C, con punte di +36°C, ma con tassi d’umidità fino al 60/65%! Scendendo lungo lo stivale ritroviamo in questo momento picchi di +38°C sulle piane e valli interne tra la Toscana e l’Umbria, in particolare tra aretino, grossetano e ternano. Caldo intenso anche in Puglia e Calabria, con i +38°C raggiunti nella Piana di Sibari ed i +36°C nel foggiano. Temperature in città come Roma, Firenze e Lecce attualmente di +35°C, ma destinate a salire ancora di qualche grado. Non solo caldo intenso, ma l’Abruzzo nelle ultime ore è in ginocchio per un esteso incendio che ha richiesto l’intervento anche dell’esercito.