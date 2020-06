METEO – ITALIA nella morsa AFRICANA con SUPER CALDO in arrivo, punte prossime ai +40°C, ecco dove

Bel tempo quasi ovunque oggi e temperature fin sui +34/+35°C

L’Alta pressione non molla l’Italia avvolgendola da inizio settimana senza sosta e portando condizioni di prevalente bel tempo sulla nostra Penisola. Tuttavia negli ultimi giorni e precisamente da ieri il flusso atlantico appare maggiormente pronunciato verso il continente europeo, richiamato anche dalla goccia fredda responsabile dei forti temporali avvenuti sull’arco alpino e aree limitrofe tra ieri sera e questa notte, che non hanno mancato di portare persino qualche danno e disagio, come abbiamo approfondito maggiormente all’interno di un apposito editoriale. Questa situazione porta bel tempo e clima estivo quasi ovunque con picchi fino a +34/+35°C in Sardegna e Calabria. C’è qualche eccezione anche oggi, vediamo dove.

Temporali in formazione e successivo sviluppo sull’arco alpino

Lo scorrimento di aria più fresca e umida determinato proprio da un netto sbilanciamento del flusso atlantico verso il continente europeo di cui prima abbiamo fatto menzione, determinerà la formazione e il successivo sviluppo di nuovi temporali anche intensi sull’arco alpino. Tali temporali potrebbero successivamente sconfinare presso le zone limitrofe e le pianure adiacenti. Qualche disturbo nuvoloso in più è possibile ritrovarlo anche lungo la dorsale appenninica, laddove comunque non porta fenomenologia significativa al suolo. Anche in questi casi comunque le temperature appaiono oltre la media del periodo o al massimo in linea con la stessa.

Nei prossimi giorni le temperature aumenteranno

Con il passare dei giorni l’Alta pressione assumerà caratteristiche sempre più sub-tropicali a causa dell’avvicinamento e dell’affondo verso l’Europa di una saccatura di origine atlantica che presenterà un vasto centro di bassa pressione sulle Isole Britanniche. Tale perturbazione sarà quella che tra l’altro sospingerà correnti africane verso l’Italia nei prossimi giorni determinando così un netto aumento delle temperature che riguarderà soprattutto le regioni centro-meridionali, ma anche quelle settentrionali. Entriamo dunque maggiormente nel dettaglio previsionale poiché in tale contesto non mancheranno nemmeno i temporali.