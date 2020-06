METEO – ITALIA nella morsa del CALDO, già raggiunti i +35°C in queste città; nei prossimi giorni si punta ai +40°C, ecco dove

Meteo stabile sull’Italia, sole prevalente su quasi tutte le regioni

Meteo – Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti i lettori del Centro Meteo Italiano! Siamo entrati nella seconda parte dell’ultima domenica del mese di giugno 2020, caratterizzata da condizioni meteo mediamente stabili su tutte le regioni. Osservando l’immagine satellitare, infatti, il sole è il principale protagonista su tutta l’Italia con clima decisamente estivo; da segnalare addensamenti cumuliformi prendere “vita” sui settori montuosi alpini e dell’Appennino centrale, a cui potranno seguire occasionali brevi acquazzoni. Il bel tempo e l’ampio soleggiamento stanno inevitabilmente avendo delle ripercussioni anche sull’andamento delle temperature, decisamente elevate in queste ore pomeridiane su molte località. Vediamo quali nel prossimo paragrafo.

Caldo in aumento, temperature attuali di oltre +30°C con picchi di +35°C

Come vi abbiamo annunciato nell’editoriale del mattino, l’Italia sta andando in contro ad una fase decisamente calda con tempo stabile. L’affermazione dell’anticiclone sul Mediterraneo sta determinando un deciso aumento delle temperature già nella giornata odierna, con picchi di +35°C; in particolare attualmente si registrano +35°C a Ferrara, Rovigo, Foggia e nel cosentino. Valori attuali che nell’entroterra campano, laziale, Salento, Metaponto ed Emilia raggiungono i +33/+34°C, mentre lungo le coste l’azione mitigatrice delle brezze mantiene le temperature su valori più contenuti; sulla costa ligure si fatica addirittura a superare i +25/+26°C.

Meteo: prossima settimana si punta ai +40°C sull’estremo sud

Meteo – La giornata odierna sarà solo un primo assaggio dell’ondata di caldo che interesserà l’Italia per i prossimi 4-6 giorni. Le temperature subiranno un graduale incremento nei prossimi giorni, portandosi al di sopra delle medie stagionali localmente di oltre 5/6°C; le regioni che risentiranno maggiormente dell’aumento termico saranno l’Emilia, la Puglia, la Basilicata, la Calabria e le due Isole Maggiori, dove entro giovedì i valori diurni potranno toccare i +36/+38°C. Non si escludono picchi vicino ai +40°C sul Tavoliere e zone interne della Sicilia. Ondata di caldo duratura? per i principali modelli matematici potrebbero già tornare piogge e temporali! Vediamo nella prossima pagina quando e dove.