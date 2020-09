METEO – ITALIA nella morsa del violento MALTEMPO nelle PROSSIME ORE, ecco le ZONE COLPITE

Maltempo sulle regioni centrali e sulla Campania

Come avevamo annunciato anche nel corso della settimana che sta giungendo ormai al termine, il corrente weekend sarebbe risultato piuttosto perturbato sull’Italia e, sebbene fino alla giornata di venerdì 25 settembre nel mirino del maltempo siano state soprattutto le regioni più settentrionali e parte di quelle centrali, in quella di ieri e di oggi piogge e temporali si sono riversate sulle regioni del centro e sulla Campania, in rapida estensione verso le restanti regioni del meridione come vedremo. Violento maltempo ha colpito anche la Sardegna, dove si sono registrati persino dei danni e dei disagi.

Più sole al nord dopo i danni di venerdì

Dopo la violenta ondata di maltempo che ha colpito diverse zone del nord Italia nella giornata di venerdì 25 settembre, che ha causato oltre che ai consueti danni e disagi anche feriti e purtroppo una vittima, è da ieri che si vive una situazione meteorologica decisamente più tranquilla. Si è andati infatti incontro ad un progressivo miglioramento con schiarite più ampie nella giornata di oggi e un clima molto freddo che, in molte zone del settentrione, ricorda più quello invernale che autunnale. Le temperature minime nel cuneese si sono infatti aggirate quest’oggi intorno ai +2/+3°C e localmente anche più basse.

Violenti temporali in spostamento verso meridione

Il fronte freddo della perturbazione attraverserà tutta l’Italia entro fine giornata e traslerà con direttrice nord-ovest sudest. Pertanto nelle prossime ore, come accennato già in precedenza e come si evidenzia dalle proiezioni modellistiche dei principali centri di calcolo, è atteso un nitido peggioramento delle condizioni meteo in tutto il sud, Sicilia compresa, con acquazzoni e possibili e occasionali temporali talvolta anche intensi e a carattere di nubifragio specie tra Campania e Calabria. Tra la seconda parte di pomeriggio e la prima di questa serata spiccata instabilità interesserà il Triveneto e anche la Romagna e le zone più orientali dell’Emilia, a causa dello spostamento del minimo depressionario sul versante adriatico.