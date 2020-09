METEO – ITALIA nella morsa di un ANTICICLONE MONSTRE: tornato il CALDO ESTIVO, ecco cosa attenderci nei prossimi giorni

Nelle prossime ore e in particolar modo nel corso del pomeriggio (ciò che rimane di esso) il maltempo si estenderà su buona parte della Sicilia, con lo sviluppo di violenti temporali che interesseranno anche le zone nordoccidentali e interne della regione, con il coinvolgimento dunque del trapanese e dell’agrigentino interni e del nisseno, come abbiamo approfondito in un apposito editoriale . Tuttavia, le condizioni meteo che interessano e interesseranno il resto del Paese, sono e saranno stabili e asciutte, grazie ad una nuova rimonta anticiclonica di matrice afroazzorriana.

Dopo una prima metà di giornata tutto sommato stabile le condizioni meteo sull’isola siciliana sono iniziate a peggiorare già dalla tarda mattinata sul ragusano e siracusano, con temporali che localmente sono stati e risultano tutt’ora anche intensi. L’evoluzione volta all’instabilità sulla Sicilia era già evidente nel quadro previsionale di ieri tanto che aveva indotto il Dipartimento della Protezione Civile a emettere un’allerta meteo valida per oggi. Nelle prossime ore, come vedremo nel prossimo paragrafo, sono attesi altri temporali anche di forte intensità.

Persistono alcuni disturbi sulla Sicilia a causa di una blanda circolazione depressionaria proveniente dai quadranti orientali, con l’unica differenza che al momento, nel corso del corrente pomeriggio, le zone maggiormente interessate sembrano essere quelle del ragusano e del siracusano. Ciò a differenza dei passati giorni in cui maggiormente colpite dalle precipitazioni e dai temporali erano le zone del versante tirrenico, dove infatti non sono mancati persino alcuni disagi e allagamenti . Attualmente, i fenomeni appaiono localmente intensi e a carattere di nubifragio o temporale.

Caldo estivo in buona parte del Paese

L’Anticiclone di origine afroazzorriana è tornato dunque a spingere verso il nostro Paese e non solo, attualmente avvolge infatti buona parte del continente europeo centro-occidentale portando temperature decisamente anomale per il periodo settembrino. Quest’oggi infatti in Italia le colonnine di mercurio arrivano a registrare addirittura picchi intorno ai +34/+35°C, soprattutto lungo le regioni centrali tirreniche e in Campania.